Metin Türleri Konu Anlatımı - Metin Türleri Nelerdir, Kaça Ayrılır, Özellikleri Neler?

4. sınıf Türkçe metin türleri konusu iki farklı başlıkta ele alınmıştır. Dil bilgisi konuları arasında yer alan metin türleri hikaye ve şiir olarak ikiye ayrılır. Şiir ve hikaye günlük hayatımızın da vazgeçilmezi olan iki edebi tür arasında önemli bir yere sahiptir. Bu yazımızda 4. sınıf metin türleri konu anlatımını detaylıca işleyeceğiz.

METİN TÜRLERİ NELERDİR?

Metin türleri kendi arasında şiir ve hikaye olarak ikiye ayrılırken, bu kategoriler de kendi içerisinde farklı kollara ayrılır.

Düz yazı: Düz yazı herhangi bir ahenk ya da uyak kullanımına gerek kalmadan kişilerin düşüncelerini ve duygularını aktardığı yazı biçimidir. Düz yazı hikayeler, romanlar, gazete yazıları olarak karşımıza çıkar. Günlük konuşma dili de düz yazı örneklerinden biridir.

Masal: Masallarda düz yazı yöntemi ile olağanüstü durumlar aktarılır. Bu yazı dilinde her şey abartılabilir ve hayali kavramlara sıklıkla yer verilir. Masalların öğretici ve eğitici özellikleri bulunur ancak gerçek olayları işlemezler. Genel olarak tekerleme ile giriş yapılır. Zaman ve mekan kavramında netlik aranmaz. Masalların sonunda her zaman iyiler kazanır.

Fabl: Öykünce olarak da bilinen bu kısa düz yazılar ibretlik öykülere yer verir. Fablların da eğitici ve öğretici yönü vardır. Karakterler hayvanlardan meydana gelir.

Hikaye: Düz yazının en çok kullanıldığı öykü türünde zaman, mekan ve kişi kavramı bellidir. Uzun zaman dilimlerini anlatmaz. Ele alınan olaylar ya yaşanmış ya da yaşanabilecek olarak olarak kullanılır. Romana göre daha kısa ve az karakter ile olay örgüsü okuyucuya sunulur.

Şiir: Şiir düz yazının aksine bir ahenk ve uyak ile yazılır. Şiirde önemli olan duygu ve bu duygunun aktarılmasıdır. Şiirlerde gerçekliğin yanı sıra hayal ürünü ifadeler de kullanılır. Şiirde sanat amacı daha baskın olsa da toplum için yazılan şiirler de bulunur. Şiiri meydana getiren satırlara mısra denilir ve bu satırlar bir uyum içinde olmalıdır. Bir metnin şiir olarak kabul edilmesi için en az 4 mısradan oluşması gerekir. Şiir yazan kişiye de şair ismi verilir.