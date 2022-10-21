Sıvı Ölçme Konu Anlatımı - Sıvı Ölçme Birimleri, Problemleri ve Çözümleri (2, 3, 4, 5. Sınıf)

Günlük hayatımızın içerisinde sıvı ölçü birimlerini sıklıkla kullanabiliriz. Birimi litre olan sıvı ölçe konusu içinde litre ile ölçüm her zaman yapılamayabilir. Bu noktada da mililitre ölçü birimi kullanılır. Bu ölçü birimleri parfüm, ilaç, bitki yağı gibi işlemlerde tercih edilir. Biz de bu yazımızda sıvı ölçe konu anlatımı ve birimlerini örnek problemler üzerinden sizler ile paylaşacağız.

SIVI ÖLÇME BİRİMLERİ

Sıvı ölçme birimi litredir. Ancak bazı sıvılar litre ile ölçülemeyeceği için mililitre kullanılabilir. Sıvı ölçme konusu matematik ders müfredatında yer aldığı gibi günlük hayatımızda da karşımıza çıkan bir konudur. Bu kapsamda sıvı ölçme problemlerini çözerken 4 temel matematik işlemi olan çarpma, bölme, çıkarma ve toplamadan faydalanabilir. Sıvı ölçe problemleri yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı boktalar vardır. Bunlardan en önemlisi soruda sorulan birimin cevap kısmında çevrilmesidir. Eğer bir soru içerisinde litre olarak ölçü birimi verilmiş ve mililitre olarak cevabı isteniyorsa sonucu bulduktan sonra dönüştürme işlemini yapmalısınız.

SIVI ÖLÇME PROBLEMLERİ ÖRNEKLERİ

Soru:

Ayşe hafta içinde 3 kez duşa girer ve her duş aldığında da 35 litre su harcar. Bu kapsamda Ayşe'nin 6 hafta içerisinde harcadığı su miktarı kaç litredir?

Çözüm:

Yukarıda verilen problemde ilk olarak Ayşe'nin 6 haftada kaç gün duş aldığını bulmalıyız. Bu kapsamda haftada 3 gün duş Alan Ayşe'nin 6 haftada aldığı duş sayısını şu şekilde bulabiliriz:

6 x 3 = 18 gün

18 x 35 = 630 litre su harcar.

Soru:

Bir şişede 2 litrelik dezenfektan bulunur. Bu dezenfektan da 200 mililitre ölçüsündeki şişeler ile doldurularak satışa sunulacaktır. Burada 2 litre dezenfektanın doldurulması için kaç şişe gerekir?

Çözüm:

Soruda litre olarak verilen bir ölçü biriminin mililitre cinsinden cevabı istenmektedir. Bu noktada dezenfektanın eşit olarak şişelere doldurulması istendiği için bölme işleminden yardım alınır. Ancak işlemleri doğru ve kolay yapmak için sıvı ölçü birimlerinde dönüştürme yapmalısınız. Burada;

2 litre : 2 x 1000 = 2000 mililitredir.

2000 mililitre / 200 mililitre = 10 şişe gerekir.