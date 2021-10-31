4. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Sosyal Bilgiler, öğrencilerin toplum içinde yaşamaya dair ve toplumun yapısına dair temel bilgileri artık yavaş yavaş daha detaylı olarak öğrenmeye başladıkları derstir. MEB tarafından hazırlanan müfredata göre, ilk olarak 4. Sınıfta verilmeye başlanan Sosyal Bilgiler derslerinin öğrencilere kazandırması amaçlanan belirli beceriler vardır:
- İyi bir Türk vatandaşı olmak, vatanını ve milletini sevmek
- Haklarını bilmek ve kullanmak, sorumluluklarını yerine getirmek
- Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını bilmek, bunların toplumumuzun kültürel, ekonomik ve toplumsal kalkınması için önemini kavramak
- Laik, milli ve çağdaş değerleri içselleştirmek
- Hukukun üstünlüğünü bilmek ve kabul etmek, yasalar önünde eşitliğin önemini ve gerekçelerini bilmek
- Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temelleri iyi öğrenmek, milli bilinç sahibi olmak ve kültürel mirasa gereken önemi vermek
- Yaşadığı çevreyi, şehri ve dünyanın genel özelliklerini tanımak ve bilmek
- İnsan ile çevre arasındaki etkileşimi bilmek ve mekânları algılama becerisine sahip olmak
- Doğanın önemini kavramak, doğal kaynakların sınırlı olduğunu bilmek ve bu nedenle doğayı korumak için elinden geleni yapmak
- Doğru ve güvenilir bilgilere ulaşabilmek.
- Eleştirel düşünebilmek
- Ekonomi ile ilgili en azından temel kavramları bilmek ve uluslararası ekonomik ilişkilerde milli ekonominin yerini ve önemini kavramak
- Çalışma kavramının toplum yaşamı için önemini kavramak ve her mesleğin saygıdeğer olduğunu bilmek
- Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel ve kültürel olguları sorgulayarak değerlendirmek, insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki ilişkileri kurabilmek
- Bilimin ve teknolojinin ilerlemesini takip etmek, bunların toplumların yaşamındaki önemini kavramak, bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli şekilde kullanmak
- Toplumsal olarak temel iletişim becerilerinin önemini bilmek ve bu becerilere sahip olmak.
- Toplumda katılımcı yaşamın önemini bilmek
- Milli egemenlik, laiklik, demokrasi, cumhuriyet ve insan hakları gibi evrensel öneme sahip kavramları tarihsel süreçleri ile birlikte bilmek ve bunların ülkemiz için önemini anlamak
- Milli ve manevi değerler ile birlikte, evrensel değerleri de benimseyerek, iyi ve erdemli insan olmaya çalışmak.
4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi müfredatı ve üniteleri
Dördüncü sınıf düzeyinde ilk kez verilmeye başlanan Sosyal Bilgiler dersinin Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylı ders kitabında yer alan üniteler:
- Herkesin Bir Kimliği Var: Bu ünitede, her insanın bir toplumsal kimliği olduğu, bu nedenle toplum içinde yaşarken kendimizden farklı olan kişilere saygı göstermemiz gerektiği anlatılır.
- Geçmişimi Öğreniyorum: Bu ünitede, ailemizin geçmişini, millî tarihimizi, tarihsel mücadelelerimizi ve geçmişten bugüne aktarılan kimi kültürel unsurları tanıtmak amaçlanır.
- Yaşadığımız Yer: Bu ünite, yaşadığımız çevreye dair bir bilinç geliştirmeyi amaçlar.
- İyi ki Var: Bu ünitede, geçmişten günümüze gerçekleşen kimi teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin toplum yaşamındaki önemi öğretilir.
- Üretimden Tüketime: Bu ünitede, insanların istekleri ve ihtiyaçları arasındaki denge, aileden başlayarak toplumsal düzeye kadar yükselen üretim ve tüketim süreçleri, bilinçli tüketici olmanın önemi gibi konular öğretilir.
- İnsanlar ve Yönetim: Bu ünitede ise, toplum yaşamı içindeki haklarımız, sorumluluklarımız ve toplumun yönetim biçimine dair temel bilgiler verilir.
- Uzaktaki Arkadaşlarım: Bu ünitede, ülkemiz ve çevre ülkeler, dünyadaki daha uzak ülkeler, Türklerin yaşadığı coğrafyalardaki ülkeler tanıtılır ve ünite sonunda tekrar dünyada farklı kültürlerin olduğu ve bu durumun düşmanlık vesilesi olmaktan ziyade bir zenginlik olarak görülmesi gerektiği vurgulanır.