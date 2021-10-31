4. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Sosyal Bilgiler, öğrencilerin toplum içinde yaşamaya dair ve toplumun yapısına dair temel bilgileri artık yavaş yavaş daha detaylı olarak öğrenmeye başladıkları derstir. MEB tarafından hazırlanan müfredata göre, ilk olarak 4. Sınıfta verilmeye başlanan Sosyal Bilgiler derslerinin öğrencilere kazandırması amaçlanan belirli beceriler vardır:

İyi bir Türk vatandaşı olmak, vatanını ve milletini sevmek

Haklarını bilmek ve kullanmak, sorumluluklarını yerine getirmek

Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını bilmek, bunların toplumumuzun kültürel, ekonomik ve toplumsal kalkınması için önemini kavramak

Laik, milli ve çağdaş değerleri içselleştirmek

Hukukun üstünlüğünü bilmek ve kabul etmek, yasalar önünde eşitliğin önemini ve gerekçelerini bilmek

Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temelleri iyi öğrenmek, milli bilinç sahibi olmak ve kültürel mirasa gereken önemi vermek

Yaşadığı çevreyi, şehri ve dünyanın genel özelliklerini tanımak ve bilmek

İnsan ile çevre arasındaki etkileşimi bilmek ve mekânları algılama becerisine sahip olmak

Doğanın önemini kavramak, doğal kaynakların sınırlı olduğunu bilmek ve bu nedenle doğayı korumak için elinden geleni yapmak

Doğru ve güvenilir bilgilere ulaşabilmek.

Eleştirel düşünebilmek

Ekonomi ile ilgili en azından temel kavramları bilmek ve uluslararası ekonomik ilişkilerde milli ekonominin yerini ve önemini kavramak

Çalışma kavramının toplum yaşamı için önemini kavramak ve her mesleğin saygıdeğer olduğunu bilmek

Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel ve kültürel olguları sorgulayarak değerlendirmek, insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki ilişkileri kurabilmek

Bilimin ve teknolojinin ilerlemesini takip etmek, bunların toplumların yaşamındaki önemini kavramak, bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli şekilde kullanmak

Toplumsal olarak temel iletişim becerilerinin önemini bilmek ve bu becerilere sahip olmak.

Toplumda katılımcı yaşamın önemini bilmek

Milli egemenlik, laiklik, demokrasi, cumhuriyet ve insan hakları gibi evrensel öneme sahip kavramları tarihsel süreçleri ile birlikte bilmek ve bunların ülkemiz için önemini anlamak

Milli ve manevi değerler ile birlikte, evrensel değerleri de benimseyerek, iyi ve erdemli insan olmaya çalışmak.

4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi müfredatı ve üniteleri

Dördüncü sınıf düzeyinde ilk kez verilmeye başlanan Sosyal Bilgiler dersinin Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylı ders kitabında yer alan üniteler: