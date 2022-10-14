4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları - MEB 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Müfredatı Ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

4.Sınıf Sosyal Bilgiler konuları, her yıl olduğu gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılında da öğrencilere yeni bilgiler ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bilgilerle doludur. Her eğitim öğretim yılı ayrı bir heyecanla başlamaktadır. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında da 4.Sınıfa başlayan öğrenciler için yeni bilgiler yer almaktadır. Buna bağlı olarak konular da merak edilmektedir. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konularını, MEB 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı müfredatı ve kazanımlarını sizler için araştırdık…

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretim programı adı altında 2022-2023 yılı için yayınlanmıştır. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler konularını 1.Dönem ve 2. Dönem olarak inceleyecek olursak;

1. Dönem Sosyal Bilgiler Konuları ve Üniteleri

Birey Ve Toplum

Kültür Ve Miras

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

2. DönemSosyal Bilgiler Konuları ve Üniteleri

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Etkin Vatandaşlık

Küresel Bağlantılar olarak sıralanmaktadır.

4. Sınıf 1. Ve 2. Dönem Sosyal Bilgiler Müfredatı

4. Sınıf 1. Ve 2. Dönem Sosyal Bilgiler Müfredatı programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. İki dönem için hazırlanan her konunun farklı kazanımları mevcuttur. Bu kazanımları inceleyecek olursak;

Birey Ve Toplum konusunda öğrenci;

Resmi kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.

Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.

Kültür Ve Miras konusunda öğrenci;

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.

Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler konusunda öğrenci;

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.

Bilim, Teknoloji Ve Toplum konusunda öğrenci;

Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.

Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim konusunda öğrenci;

İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.

Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.

Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.

Etkin Vatandaşlık konusunda öğrenci;

Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.

Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.

Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.

Küresel Bağlantılar konusunda öğrenci;

Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.

Türkiye'nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar.

Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.

Öğrenciler, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konularından bu gibi becerileri kazanmış olur.