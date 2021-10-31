4. Sınıf Türkçe konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Türkçe dersleri, birinci sınıftan itibaren çocuklarımızın kendi dilimizi öğrenmeleri ve kullanım becerilerini geliştirmeleri için verilen, en önemli derslerdendir. Bu ders, öğrencilerin okuma, yazma ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla, farklı temalar üzerinden işlenir:
- Erdemler
- Millî Kültürümüz
- Millî Mücadele ve Atatürk
- Birey ve Toplum
- Okuma Kültürü
- İletişim
- Hak ve Özgürlükler
- Kişisel Gelişim
- Bilim ve Teknoloji
- Sağlık ve Spor
- Zaman ve Mekân
- Duygular
- Doğa ve Evren
- Sanat
- Vatandaşlık
- Çocuk Dünyası
Türkçe derslerinin işleneceği çerçeveyi ve müfredatı belirleyen öğretim programı ile belirlenmiş olan bu temalardan "Erdemler", "Millî Kültürümüz" ve "Millî Mücadele ve Atatürk" konuları, tüm sınıf düzeylerinde işlenmesi zorunlu olan temalardır. Diğer temalar ise, söz konusu öğretim programı çerçevesinde ders kitaplarını yazan kişilerin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu temalar, ilk ve orta dereceli okulların farklı sınıflarında, farklı düzeylerdeki ders kitaplarında kullanılmaktadır. 4. Sınıf düzeyinde verilen Türkçe derslerinde de, bu sınıfın düzeyine göre bu temalardan uygun olanları kullanılarak ders kitapları yazılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Öğretim programına göre, her sınıf düzeyinde toplamda 40 adet metin yer almaktadır ve dersler bu metinler üzerinden işlenmektedir. Söz konusu öğretim programı, her sınıf düzeyinde kullanılması uygun görülen metin türlerini de belirlemiştir. 4. Sınıf Türkçe dersi kapsamında kullanılan metinler ise şunlardır:
- Anı
- Broşür
- E-posta
- Günlük
- Haber metni
- Reklam metni
- Kartpostal
- Kılavuz
- Sosyal medya iletileri
- Çizgi roman
- Fabl
- Hikâye
- Karikatür
- Masal
- Efsane
- Destan
- Mizahi fıkra
- Roman
- Tiyatro
- Şiir
- Şarkı ve türkü
- Mani ve ninni
- Tekerleme
- Bilmece
MEB 2021-2022 4. sınıf Türkçe dersi müfredatı
4. sınıf düzeyinde verilen Türkçe derslerinde kullanılan temalar Çocuk Dünyası, Millî Mücadele ve Atatürk, Millî Kültürümüz, Doğa ve Evren, Sanat, Birey ve Toplum, Bilim ve Teknoloji temalarıdır. Dördüncü sınıf düzeyinde öğrencilere yaptırılan okuma, dinleme ve yazma etkinliklerinin tamamı, bu temalar etrafında hazırlanan üniteler üzerinden yaptırılır.
- Çocuk dünyası teması etrafında geliştirilen ünitede bazı metinler okutulur ve arkadaşlık teması işlenir.
- Millî mücadele ve Atatürk teması etrafında geliştirilen ünitede, Atatürk'ün komutanlığı ve Kurtuluş Savaşı hakkında metinler okutulur. Bu metinler etrafında öğrencilerin okuma yazma becerileri geliştirilirken, Atatürk ve millî mücadelemiz hakkında bilgilenmeleri de sağlanmış olur.
- Erdemler teması etrafında, saygılı olmak, dürüstlük gibi erdemli davranış ve özellikler üzerine okuma, izleme ve dinleme etkinlikleri yapılır.
- Millî kültürümüz teması etrafında ise, tarihi eserlerimiz ve mekânlarımız hakkında metinlere ek olarak, bayrağımızın ve çeşitli tarihsel kişiliklerin önemi de vurgulanır.
- Doğa ve Evren temalı ünitede ise doğadaki çeşitli canlılar ve doğanın çeşitli unsurları hakkında metinler üzerinden gidilir.
- Sanat temalı ünitede, şiir sanatı ve şairler, sinema, fotoğraf ve tiyatro sanatlarından söz edilir. Bu konularla ilgili metinler okutulur.
- Birey ve toplum temalı ünitede, çeşitli toplumsal değerler ve güler yüzlü olmak gibi çeşitli toplumsal erdemler üzerinde durulur.
- Bilim ve teknoloji temalı ünitede ise, Marie Curie gibi önemli bilim insanlarının çalışmalarından söz edilir. Bunun dışında insan beyninin özellikleri ve aklın aydınlatıcı niteliği gibi önemli konulara değinilir. Bunun dışında internet gibi önemli bir teknolojiyle ilgili bilgilendirici dinleme ve izleme etkinliği yaptırıldığı gibi, tıp biliminin büyük ismi İbni Sina ile ilgili de bir okuma metni verilir.