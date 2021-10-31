4. Sınıf Türkçe konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Türkçe dersleri, birinci sınıftan itibaren çocuklarımızın kendi dilimizi öğrenmeleri ve kullanım becerilerini geliştirmeleri için verilen, en önemli derslerdendir. Bu ders, öğrencilerin okuma, yazma ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla, farklı temalar üzerinden işlenir:

Erdemler

Millî Kültürümüz

Millî Mücadele ve Atatürk

Birey ve Toplum

Okuma Kültürü

İletişim

Hak ve Özgürlükler

Kişisel Gelişim

Bilim ve Teknoloji

Sağlık ve Spor

Zaman ve Mekân

Duygular

Doğa ve Evren

Sanat

Vatandaşlık

Çocuk Dünyası

Türkçe derslerinin işleneceği çerçeveyi ve müfredatı belirleyen öğretim programı ile belirlenmiş olan bu temalardan "Erdemler", "Millî Kültürümüz" ve "Millî Mücadele ve Atatürk" konuları, tüm sınıf düzeylerinde işlenmesi zorunlu olan temalardır. Diğer temalar ise, söz konusu öğretim programı çerçevesinde ders kitaplarını yazan kişilerin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu temalar, ilk ve orta dereceli okulların farklı sınıflarında, farklı düzeylerdeki ders kitaplarında kullanılmaktadır. 4. Sınıf düzeyinde verilen Türkçe derslerinde de, bu sınıfın düzeyine göre bu temalardan uygun olanları kullanılarak ders kitapları yazılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Öğretim programına göre, her sınıf düzeyinde toplamda 40 adet metin yer almaktadır ve dersler bu metinler üzerinden işlenmektedir. Söz konusu öğretim programı, her sınıf düzeyinde kullanılması uygun görülen metin türlerini de belirlemiştir. 4. Sınıf Türkçe dersi kapsamında kullanılan metinler ise şunlardır:

Anı

Broşür

E-posta

Günlük

Haber metni

Reklam metni

Kartpostal

Kılavuz

Sosyal medya iletileri

Çizgi roman

Fabl

Hikâye

Karikatür

Masal

Efsane

Destan

Mizahi fıkra

Roman

Tiyatro

Şiir

Şarkı ve türkü

Mani ve ninni

Tekerleme

Bilmece

MEB 2021-2022 4. sınıf Türkçe dersi müfredatı

4. sınıf düzeyinde verilen Türkçe derslerinde kullanılan temalar Çocuk Dünyası, Millî Mücadele ve Atatürk, Millî Kültürümüz, Doğa ve Evren, Sanat, Birey ve Toplum, Bilim ve Teknoloji temalarıdır. Dördüncü sınıf düzeyinde öğrencilere yaptırılan okuma, dinleme ve yazma etkinliklerinin tamamı, bu temalar etrafında hazırlanan üniteler üzerinden yaptırılır.