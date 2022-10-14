4. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

4. sınıf Türkçe konuları, öğrencilerin dil bilgisiyle yeni yeni tanıştığı bir içeriğe sahiptir. Öğrencilerin bu derse yönelik başlangıcının en iyi şekilde olması için MEB, 4. sınıf Türkçe müfredatı üzerinde özenle durmuştur. Bu konu hakkındaki ders kitabı ve müfredat analizindeki kazanımları ortaya koymak bizlere bu sonucu vermektedir. İlkokul kategorisinin son sınıfı olan 4. Sınıf öğrencilerinin 1. ve 2. dönem Türkçe müfredatı programı araştırılarak, konu hakkında bilgilere yer verilmiştir.

4. Sınıf Türkçe Konuları

2022/2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Yeni eğitim öğretim yılında her yıl olduğu gibi kendinden bir sonraki sınıfa geçen öğrenciler, farklı ders konuları ve içerikleriyle karşılaştılar. Bu durum ilkokulun son sınıfı olan 4. sınıf öğrencileri içinde geçerli olmuştur. 4. sınıf Türkçe ders konularına bakıldığında 1. dönem ve 2. dönem farklı konuları içermektedir. 1. dönem anlam bilgisi, dil bilgisi ve ekleri içermektedir. Bu konular Türkçe dersi kapsamında öğrencilere dil bilgisinin kökenini anlatmaya yöneliktir. 2. dönem ise okuma metinleri üzerinden işlenecek konuları kapsamaktadır.

4. Sınıf 1. Dönem Türkçe Ders Konuları

4. sınıf Türkçe 1. dönem ders konuları üç kategoriden oluşmaktadır. Bu kategoriler anlam bilgisi, dil bilgisi ve eklerden oluşmaktadır. Her bir kategoride kendi içinde farklı alt başlıklara, konulara ayrılmaktadır. Bu kısımda 1. dönem Türkçe ders konularına daha detaylı şekilde yer verilmiştir. 4. sınıf 1. dönem Türkçe ders konuları:

Mecaz Anlam

Gerçek Anlam

Terim Anlam

Basit, Türemiş ve Bileşik Sözcükler

Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli Kelimeler

Deyimler

Metin Türleri ve Söz Sanatları

İsimler-Adlar

Durum (Hal) Ekleri

Sıfatlar-Önadlar

Zamirler

Fiiller-Eylemler

Cümlenin Öğeleri

4. Sınıf 2. Dönem Türkçe Ders Konuları

4. sınıf 2. Dönem Türkçe ders konuları okunulan bir metin üzerinden öğrenilecek konuları kapsamaktadır. Daha çok bir öğrencinin okuduğu metin üzerinden elde edeceği çıkarımlar göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin okunulan metnin hangi tür olduğu, metin içindeki yargıların ne olduğu, yazım kuralları, kelimelerin ya da cümlelerin içerdiği anlam vb. faktörlere dikkat edilmek istenmiştir. 4. sınıf 2. dönem Türkçe ders konuları:

Öznel ve Nesnel Yargılar

Neden Sonuç Cümleleri

Karşılaştırma İfadeler

Açıklayıcı İfadeler

Genel ve Öznel İfadeler

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Metin Türleri

Görsel Okuma

Söz Sanatları