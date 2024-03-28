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Giriş Tarihi: 28.3.2024 11:03 Son Güncelleme: 28.3.2024 11:39

4 ülke ortak akıl yürütecek

Türkiye’den Recep Tayyip Erdoğan (RTEÜ) Üniversitesi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının yer aldığı proje konsorsiyumunu Romanya’dan Karadeniz Üniversiteler Ağı, Bulgaristan’dan Burgas Belediyesi ve Ukrayna’dan Odessa Denizcilik Üniversitesi oluşturuyor. Karadeniz Havzasında Mavi ve Akıllı Dönüşümün Güçlendirilmesi (Empowering Blue and Smart Transformation of the Black Sea Basin - Blue Gates)” başlıklı Avrupa Birliği projesi, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği (Interreg NEXT Black Sea Basin) programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Yürütücülüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç’ın yapacağı ve 30 ay sürecek projede, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Şevki Kayış, Prof. Dr. Emre Çağlak, Prof. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, Doç. Dr. Barış Karslı ile Dr. Öğr. Üyesi Salih Kumru araştırmacı olarak yer alacak.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
4 ülke ortak akıl yürütecek

Türkiye'den RTEÜ ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının yer aldığı proje konsorsiyumunu Romanya'dan Karadeniz Üniversiteler Ağı, Bulgaristan'dan Burgas Belediyesi ve Ukrayna'dan Odessa Denizcilik Üniversitesi oluşturuyor. Ulusötesi bir Karadeniz Mavi Ekonomi Kümesi'nin (BlueIN4BS) oluşturulması hedeflenen proje kapsamında, ileri teknoloji, bilgi, model, yöntem ve standartların benimsenmesine yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Programı yapılarak, iş paketlerinde yer alan "demo günleri", "yaz okulları" gibi faaliyetler ile su ürünleri sektörü paydaşları bir araya getirilecek.

Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde kurulacak ileri teknolojiler laboratuvarı ile balık hastalıklarında hızlı tanı kitleri ve aşı uygulamaları, su ürünleri tazelik kontrolünde kullanılabilecek sensörler ile renk değiştirebilen madde testleri çalışılacak.

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4 ülke ortak akıl yürütecek
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