4 ülke ortak akıl yürütecek

Türkiye'den RTEÜ ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının yer aldığı proje konsorsiyumunu Romanya'dan Karadeniz Üniversiteler Ağı, Bulgaristan'dan Burgas Belediyesi ve Ukrayna'dan Odessa Denizcilik Üniversitesi oluşturuyor. Ulusötesi bir Karadeniz Mavi Ekonomi Kümesi'nin (BlueIN4BS) oluşturulması hedeflenen proje kapsamında, ileri teknoloji, bilgi, model, yöntem ve standartların benimsenmesine yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Programı yapılarak, iş paketlerinde yer alan "demo günleri", "yaz okulları" gibi faaliyetler ile su ürünleri sektörü paydaşları bir araya getirilecek.

Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde kurulacak ileri teknolojiler laboratuvarı ile balık hastalıklarında hızlı tanı kitleri ve aşı uygulamaları, su ürünleri tazelik kontrolünde kullanılabilecek sensörler ile renk değiştirebilen madde testleri çalışılacak.