4 Yaş Masalları Oku - Uzun ve Kısa, En Güzel, Eğitici 4 Yaş Masalları

4 yaş masalları tam olarak masalın genel özelliklerini yansıtmaktadır. Görsel şölen yaşatmak ile birlikte 4 yaş eğitici masallar, çocuğu olan kişilerin dikkatini de çekmektedir. Bahsedilen yaş için literatür tarandığında 4 yaş kısa masallar kısmına ulaşılmıştır. Kısa niteliğinin zıttı olan uzun masallar da vardır. Biçim kadar içeriğinde kaliteli olması şarttır. Kritik yaş olduğundan dolayı 4 yaş masal oku kategorisi ayrı olarak düşünülmelidir. Aynı şekilde 4 yaş masalları oku şeklinde de bir yaklaşım sergileyebiliriz.

4 Yaş Masalları Oku

Çocuklar üzerinde masalların gücü göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Anne ve babaların bu önemli niteliği bilerek hareket etmelidir. 4 yaşındaki bir çocuğa masal okunduğunda herhangi bir kahramanı benimseyebilir ve bu şekilde davranabilir. Çocuğa annesine iyi davranan kedi hakkında masal okunduğunda kendisi de masalda geçen özelliklere göre davranabilir. Dolayısıyla çocuk masaldaki kahraman ile kendisini bütünleştirebilir. Bahsedilenlerden hareketle çocuklar üzerinde masalların etkili olduğu söylenebilir.

4 Yaş Eğitici Masallar

Bir varmış bir yokmuş ile başlayan yazıları masal kategorisine dahil etmek gerekir. Çünkü masalların genel özelliklerinde bu başlangıç vardır. Her yaş grubuna uygun masallar vardır. Bu masalların başlangıçları bir varmış bir yokmuş şeklinde olur ve sonunda bir ders çıkartılır. Masalın olay örgüsü bu şekilde örülmektedir. Masal okunan çocuğa eğitici olması da bu noktadan gelmektedir. Bazen 4 yaşındaki bir çocuk arkadaşlarına nasıl davranması gerektiğini masallardan öğrenebilir. Böylece masalların eğitici rolünden bahsedilir.

MASAL OKU - Çocuklar İçin En Güzel, Kısa, Uzun, Uyku Getiren, Zeka Geliştirici Masal, Öykü ve Hikaye Oku - Dinle

4 Yaş Uyku Masalları Oku

Filmlerde de bazen rast geliriz ve çocuklar genelde yatmadan önce masal okunmasını ister. Okunulması istenen bu masallar yaş grubuna göre değişmektedir. Her yaşın ya da yaş grubun anlayacağı anlatım tarzı farklıdır. Bu nokta da 4 yaş uyku masalları ele alınacaktır. 4 yaşındaki bir çocuğa masal anlatmak istiyorsanız öncelikle dili sade olmalıdır. Dil karmaşık olmamalıdır ki çocuk masalın ne anlatmak istediğini anlayabilsin. Vurgulanan çizgiler dikkate alındığı takdirde masal anlatma işlemi verimli geçecektir.

Tohum ve Paylaşma Masalı

Tohum ve paylaşma masalının kahramanı zebra ve bilge baykuştur. Masalın başlığından da anlaşılacağı üzere tohumun paylaşılması üzerinden anlatım gerçekleşmektedir. Masalın kahramanlarından olan zebranın bir tarlası vardır. Tüm geçimi de bu tarlaya bağlıdır. Zebranın tarlasındaki ürünler büyümeyince Zebra telaş yapar ve bilge baykuşu ziyaret eder. Zebra tarlasının olumsuz durumundan bahseder. Bilge baykuş da tarlasındaki ürünlerin büyümesi için zebraya tohum verir. Bilge baykuş tohumları zebraya vermiştir ama bir şart koşmuştur. Bu şart da tohumları paylaşma konusunda olmuştur. Zebra, tarlasına tohumları atar ve ürünleri büyür. Aynı zamanda zebra bilge baykuşu dinler ve tohumu arkadaşlarıyla da paylaşır.