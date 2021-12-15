40 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 40 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Çarpanları konusunun insanlar tarafından anlaşılması, konu ile ilgili olarak karşılarına çıkan soruların ve sorunların çözülmesi için önemli bir yer tutmaktadır. Her sayının kendisi ve 1 sayısı dahil olmak üzere en az 2 çarpanı bulunmaktadır. Çarpanları merak edilen 40 sayısının da 8 adet çarpanı bulunmaktadır.

40 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Çarpanlar konusu matematik dersinin karıştırılan konularından bir tanesidir. Çarpanları bulabilmek için bölme konusunun iyi anlaşılıyor olması gerekir. 40 sayısının ise 1 ve 40 sayısı dahil olmak üzere 8 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar küçükten büyüğe doğru şu şekilde sıralanmaktadır:

1

2

4

5

8

10

20

40

40 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanlarının bulunması için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin en pratiği ve en kolayı ise kendinden büyük bir sayı elde edinceye dek 2 den başlayarak doğal sayıların karesini almaktır, daha sonrasında ise karesini aldığımız sayıları çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıya böleriz. Bu işlemler 40 sayısı için şu şekildedir:

Öncelikle 2 sayısından başlayarak doğal sayıların karelerini 40 sayısından büyük bir sayı elde edinceye dek alırız:

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

5 2 = 25

6 2 = 36

72= 49

Sonra 40 sayısını bu sayıları teker teker böleriz. 7 sayısını bölmeyiz çünkü 7 sayısının karesi olan 49 sayısı 40 sayısından büyüktür. Bu işlemler de şu şekildedir:

40/1= 1

40/2= 20

40/3= yok

40/4= 10

40/5= 8

40/6= yok

Bu işlemlerden yola çıkarak 40 sayısının 8 adet çarpanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu çarpanlar da küçükten büyüğe şu şekilde sıralanır: