404 Not Found Ne Demek? 404 Hata Kodu Nedir, Nasıl Düzeltilir?

İnternet dünyası günümüzde her insanın kolaylıkla ulaşabildiği, her türlü bilgiyi kolaylıkla edinebildiği bir dünyadır. Özellikle son zamanlarda 7'den 70'e herkesin kullandığı internet ağı, yeni kavramlarla tanışmamızı da sağlıyor. İnternet kullanıcıları kimi zaman bilgiye erişim noktasında karşısına çıkan bu kavramlardan ötürü zorluk yaşıyor. 404 not found hatası, karşımıza sıklıkla çıkan bir internet dilidir. 404 not found, birçok internet kullanıcısının anlamını bilmediği bir hata kodudur. İnternette, özellikle bilgiye erişim noktasında karşımıza çıkan bu hata kodu, sistemin istenilen bilgiye ulaşamadığının göstergesidir. Bu hata kodu hakkında bilgisi olmayan pek çok internet kullanıcısı, 404 not found ne demek sorusuyla karşı karşıya kalır. İnterneti dilini bilmek, oluşabilecek kafa karışıklığını engelleme noktasında büyük öneme sahiptir.

404 Not Found Ne Demek?

Teknolojinin hayatımızda yer edinmesiyle beraber bazı kavramlar da dikkat çekmeye başlamıştır. Yeni teknoloji ağında internet kullanıcıları her gün yeni bir kavramla tanışmıştır. Büyük veya küçük fark etmeksizin herkesin kullandığı internette özellikle karşımıza çıkan bazı kavramların anlamını bilmek son derece önemlidir. 404 not found hata kodu, özellikle web geliştirme çalışması yapanların çok yakından tanıdığı bir hatadır.

HTTP 404, 404 Bulunamadı, Sayfa Bulunamadı gibi farklı şekilde isimlendirilen bu tür hata kodları, web sitesini ziyaret eden kullanıcının sayfayı bulamaması anlamına gelir. Bu hata kodu, HTTP üzerinden iletişim kurarken, sunucunun bir talebe sayısal bir yanıt kodu, zorunlu veya isteğe bağlı bir şekilde bir mesajla yanıt vermesi durumudur.

404 Hata Kodu

Pek çok internet kullanıcısının karşı karşıya kaldığı 404 hata kodu, istemcinin belirli bir sunucuyla iletişim kurabildiği fakat sunucunun istenen kaynağı bulamadığını gösteren bir standart yanıt kodudur. Bu hata kodunun oluşması için pek çok neden vardır. Yanlış bir URL yazıldığında, aranan sayfanın yayından kaldırılmış veya yeniden isimlendirilmiş olması durumunda veya yanlış bağlantı yönlendirmesi yapıldığında bu hata kodu karşımıza çıkabilir.

404 Ne Demek?

Kullanıcının HTTP üzerinden iletişim kurarken sunucuya bağlanamadığı durumlarda 404 hata kodu ile karşılaşır. Bu durumda web sitesi barındırma sunucusu, kullanıcı bozuk bir bağlantıyı izlemeye çalıştığında '404 Bulunamadı' gibi bir hata kodu oluşturur. Bu hata kodu ile karşılaşan kullanıcı, sunucuya bağlanmakta sıkıntı yaşar.