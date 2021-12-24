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Haberler Eğitim Haberleri 42’nin Çarpanları Nelerdir? 42 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:30 Son Güncelleme: 24.12.2021 10:30

42’nin Çarpanları Nelerdir? 42 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

42’nin Çarpanları Nelerdir? 42 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematik için önemli olan bazı temel konular bulunmaktadır. Bu temel konular pek çok konuyla ilişkili olup o konuları açıklamada kesinlikle bilinmesi gerekmektedir. Çarpanlar konusu bahsettiğimiz konulara örnek gösterilebilir. Genelde bu tarz konular ortaokulda öğrencilere öğretilmektedir. Öğrenciler özellikle bazı sayıların çarpanlarını merak etmektedir. 42 sayısının da belirli çarpanlar özellikleri bulunmaktadır. Buna göre 42’nin çarpanları nelerdir? 42 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

Çarpanlar konusu aynı zamanda bölme ve bölünebilme konusuyla çok yakından ilişkilidir. Çünkü bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının pozitif tam sayı bölenleri olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle 42 sayısının çarpanlarını bilmek aynı zamanda bu sayının bölünebilme özelliklerini bilmek demektedir.

42 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

42 sayısının çarpanlarını bulmak için bazı temel kuralları bilmek gerekmektedir. Öncelikle bir sayının çarpan listesi çıkarılırken ikili çarpım yöntemi kullanır. Çarpan kelimesi de zaten bu yöntemden gelmektedir. Çarpanların hepsi doğal sayı olmak zorundadır. Bunun haricinde 1'den başlanarak iki tane doğal sayı seçilir ve bunlar çarpılır. Bu çarpımın sonucu 42 sayısını vermek zorundadır. Gerekli işlemler sonucunda 4 farklı çarpım elde edilmiştir. Bu nedenle 42 sayısının 8 tane çarpanı bulunmaktadır.

42'nin Çarpanları Nelerdir?

Bir doğal sayının çarpanlarının nasıl bulunacağından bahsetmiştik. Burada ise 42 sayısının çarpanlarından bahsedeceğiz. Bu çarpanlar aynı zamanda 42 sayısını tam bölen sayılardır. 42'nin çarpanları 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 sayılarıdır. Bu sayılar ikili çarpım işlemi sonucunda bulunmuştur. Bahsettiğimiz işlemleri aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

  • 1 x 42 = 42
  • 2 x 21 = 42
  • 3 x 14 = 42
  • 6 x 7 = 42

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42’nin Çarpanları Nelerdir? 42 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
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