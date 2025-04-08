43 İnç Kaç Cm Eder? 43 İnç Tv (Televizyon) En Boy Kaç Santim ve Ekran Olur?

İnç ölçüsü her ne kadar ülkemizin kullanılan uzunluk ölçüsü olmasa da uluslararası markaların elektronik ürünlerinde çokça karşımıza çıkacaktır. Elektronik alet alışverişine giderken bu yüzden karşımıza çıkacak inç uzunluklarına önceden hakim olmak her zaman piyasayı daha iyi anlamamızı sağlar. İşte, 43 inç ile ilgili detaylar.

43 İNÇ ENİ BOYU KAÇ SANTİM?

43 inç ile ilgili boyut detaylarına geçmeden önce bilmeniz gereken 43 inç kaç ekran yaptığıdır. Televizyonlar özellikle ekran boyutlarına göre karşımıza çıkar. Bu yüzden 43 inç ekranın 109 ekran TV olarak karşımıza çıktığını bilmekte yarar var.

Televizyon ölçütlerinde en boy olarak hesaplama yapabilmek için 1 inç ölçüsünün ülkemizde 2,54 santime denk geldiğini bilmemiz gerek. Bu ölçü ile hesaplama yaptığımız zaman 43 inç 109,22 santimdir. Televizyon da en boy olarak baktığımız zaman ise EN= 54 CM / BOY= 95 CM' dir.