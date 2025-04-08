43 İnç Kaç Cm Eder? 43 İnç Tv (Televizyon) En Boy Kaç Santim ve Ekran Olur?
Günümüz elektronik alışverişlerinde fazla çeşit olduğu için artık fiyatın yanında bakılan başka bir ölçüt boyut olarak karşımıza çıkıyor. Kişilerin özellikle televizyon alışverişlerinde oldukça büyük televizyonlara yönelmesi bu sektörün de hızla gelişmesine katkı sağladı. Televizyonların inç ölçüsü ile satılıyor olması da alışveriş yapmadan önce tüm televizyon ölçülerini bilmemiz gerektiğinin bir işaretidir aslında. Peki, televizyon alışverişinde karşılaşacağımız 43 inç ekran kaç cm yapar? 43 inç kaç cm? 43 inç eni boyu kaç santim? 43 inç ekran kaç cm yapar? Tüm sorularınız bu yazımızda…
İnç ölçüsü her ne kadar ülkemizin kullanılan uzunluk ölçüsü olmasa da uluslararası markaların elektronik ürünlerinde çokça karşımıza çıkacaktır. Elektronik alet alışverişine giderken bu yüzden karşımıza çıkacak inç uzunluklarına önceden hakim olmak her zaman piyasayı daha iyi anlamamızı sağlar. İşte, 43 inç ile ilgili detaylar.
43 İNÇ ENİ BOYU KAÇ SANTİM?
43 inç ile ilgili boyut detaylarına geçmeden önce bilmeniz gereken 43 inç kaç ekran yaptığıdır. Televizyonlar özellikle ekran boyutlarına göre karşımıza çıkar. Bu yüzden 43 inç ekranın 109 ekran TV olarak karşımıza çıktığını bilmekte yarar var.
Televizyon ölçütlerinde en boy olarak hesaplama yapabilmek için 1 inç ölçüsünün ülkemizde 2,54 santime denk geldiğini bilmemiz gerek. Bu ölçü ile hesaplama yaptığımız zaman 43 inç 109,22 santimdir. Televizyon da en boy olarak baktığımız zaman ise EN= 54 CM / BOY= 95 CM' dir.