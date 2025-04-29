44 Numara Ayakkabı Kaç Cm? Klasik ve Spor Ayakkabıda 44 Numara Ayak Kaç Cm Olur?

Pandemi ile hayatımıza daha çok dahil ettiğimiz online alışverişle birlikte bazı detaylara daha çok hakim olmaya başladık. Örneğin bir ayakkabı alışverişinde ayakkabı numaranızın kaç cm'ye denk geldiğini bilmek önemli bir detay haline geldi. Bu sebeple de internette 44 numara ayakkabı kaç cm ve klasik ve spor ayakkabıda 44 numara ayak kaç cm olur sorularına sıklıkla cevap aranmaktadır.

44 Numara Ayakkabı Kaç Cm?

Ayakkabı numaralarımız hakim olduğumuz numara sisteminin dışında birçok farklı şekilde belirtilebilir. Özellikle uluslararası alanda ayakkabı ölçüleri farklı şekilde ifade edilebilmektedir. 44 numara ayakkabı yaklaşık 28 cm olarak ifade edilebilmektedir.

Klasik ve Spor Ayakkabıda 44 Numara Ayak Kaç Cm Olur?

Ayakkabı numaraları uluslararası alanda farklı ölçülerle hesaplanabilir. Klasik ayakkabılarda 44 numara ölçünüz 28 cm'e denk gelir. Spor ayakkabılarda ise 44 numara genellikle UK ölçüsü olarak 10 ve US ölçüsü olarak ise 11'e denk gelmektedir.