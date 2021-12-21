444 4 372 Kimin Numarası? 444 4 372 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

444 4 372 insanlara hizmet vermek için oluşturulmuş çağrı merkezi numaralarından biridir. 7 gün 24 saat açık olan 444 4 372 nolu telefon numarası kime aittir?

444 4 372 Nerenin Numarası?

444 4 372 Enerjisa Enerji A.Ş. ye ait telefon numaralarından biridir. Hat üzerinden elektrik ile alakalı tüm soru ve sorunlara cevap veren hat, müşterilerine elektrik dağıtımı ve satışı ile alakalı tüm hizmetleri vermektedir.

444 4 372 Neden Aranır?

Enerji A.Ş ye ait olan hat elektrik faturası, elektrik dağıtımı ve satışı ile alakalı ya da elektrik ile ilgili yaşanan tüm sorunlarla ilgili aranabilmektedir. Ayrıca 444 4 372 nolu telefon öneri ve şikayetlerle alakalı olarak da aranmaktadır.