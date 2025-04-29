45 Numara Ayakkabı Kaç Cm? Klasik ve Spor Ayakkabıda 45 Numara Ayak Kaç Cm Olur?

Online alışverişin hayatımızdaki yeri pandemi ile birlikte daha çok artık. Özellikle giyim alışverişlerinde beden ölçüleri gibi birçok detaya dikkat etmemiz gerekli. Özellikle de ayakkabı alışverişlerinde. Spor ayakkabı ya da klasik ayakkabı alışverişinde alışkın olduğumuz ayakkabı numaraları yerine farklı sistemlere ait ölçüler görmemiz oldukça muhtemel. Bu sebeple 45 numara ayakkabı kaç cm ve klasik ve spor ayakkabıda 45 numara ayak kaç cm olur gibi sorular sıklıkla sorulabilmektedir.

45 Numara Ayakkabı Kaç Cm?

Ayakkabı numaralarımız hakim olduğumuz numara sisteminin dışında pek çok farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Özellikle uluslararası alanda ayakkabı ölçüleri farklı şekilde belirlenmektedir. 45 numara ayakkabı da 29 cm olarak ifade edilebilmektedir.

Klasik ve Spor Ayakkabıda 45 Numara Ayak Kaç Cm Olur?

Ayakkabı numaraları uluslararası alanda farklı ölçülerle hesaplanabilir. Klasik ayakkabılarda 45 numara ölçüsü 29 cm' e denk gelir. Spor ayakkabılarda ise 45 numara genellikle UK ölçüsü olarak 10.5'e ve US ölçüsü olarak da 10.5'e denk gelmektedir.