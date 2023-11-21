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Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:48 Son Güncelleme: 21.11.2023 11:50

450’nci sergi KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü onuruna açılacak

KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü onuruna düzenlenen “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”, 22 Kasım Çarşamba günü saat 16.00’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
450’nci sergi KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü onuruna açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan eserleri bir araya getiren "Güzel Sanatlar Kasım Sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 450'inci sergisi olacak. Sergide ayrıca misafir sanatçılar Kaan Canduran, Ali Asgar Çakmakçı, Janina Myronowa, Buğra Özer, Soner Pilge, Mariia Raskin ve Hasan Numan Suçağlar da eserleri ile renk katacak. 15 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergide; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan eserler biraraya gelecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı yıl dönümü onuruna düzenlenecek serginin küratörlüğünü de üstlenen YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, "22 Kasım'da açılışını yapacağımız sergimiz ile Cumhuriyetimizin 40'ıncı yıl dönümünü, Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde sanatla kutlayacağız" dedi.

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450’nci sergi KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü onuruna açılacak
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