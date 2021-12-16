45’in Çarpanları Nelerdir? 45 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematikte sayıların belirli çarpanları bulunmaktadır. Belirli sayılar için bu çarpanları bilmek oldukça önemlidir. Çünkü birçok konuyu anlamada asal çarpanları ve sayının tüm çarpanlarını öğrenmek oldukça işe yaramaktadır. 45 sayısının toplam 6 tane çarpanı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları asal çarpan durumundadır.

45 sayısının çarpanları nelerdir?

45 sayısının çarpanları bulunurken bazı tanımların bilinmesi gerekmektedir. Genel olarak bir sayının çarpanı 'a pozitif bir tam sayı olmak üzere, a'yı tam bölen pozitif tam sayılara, a'nın çarpanları veya bölenleri denir.' Şeklindeki tanım ile ifade edilmektedir. Bunlara bakarak 45 sayısının toplam 6 tane çarpanı bulunmaktadır. Belirttiğimiz 6 çarpanı bulabilmek için 1'den başlayarak 45'e kadar tüm sayıların karekökünü alıp sayıyı tam bölüp bölmediğine bakılmaktadır.

Bu işlemler sonucunda 45 sayısının çarpanları şu şekildedir:

1, 3, 5, 9, 15, 45

45 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

45 sayısının çarpanlarından yukarıda bahsetmiştik. Bu çarpanlar arasında 45 sayısının bazı asal çarpanları bulunmaktadır. Öncelikle asal çarpan 'bölünmeyen çarpan ya da 1 ve kendinden başka tam böleni olmayan çarpan.' Olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak 45 sayısının asal çarpanlarını 3 farklı yol ile bulabilirsiniz.

İlk olarak sırasıyla 45 sayısının tüm çarpanlarını teker teker yazıp aralarından bu tanıma uyan sayıları bulabilirsiniz.

İkinci yöntem olarak 45 sayısının asal çarpan ağacını oluşturarak asal çarpanlarını elde edebilirsiniz. Çarpan ağacı yönteminde 45 sayısını en üste yazarak en küçük asal böleninden başlayarak aşağı doğru inilip en sonunda asal çarpanlar el edilene kadar devam edilmektedir.

Üçüncü ve sonuncu yöntem ise 45 sayısının bölen listesini çıkarmaktadır. Burada 45 sayısının yanına aşağı doğru uzayan büyük bir çizgi atılarak çizginin sağ tarafına en küçük asallardan başlanarak bölme yapılır. Sol tarafta asal sayı kalana kadar bu işleme devam edilir ve sağ tarafta kalan asal çarpanlar bu sayının asal çarpanlarıdır. Sonuç olarak 45 sayısının asal çarpanları 3 ve 5 sayılarıdır.