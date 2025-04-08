48 Inch Kaç Cm? 48 İnç TV Ekran En Boy Kaç Santim Olur?

Bir uzunluk ölçüsü olarak karşımıza çıkan "inch" genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık'ta yaygın olarak kullanılır. 1 inch 2,54 santime eşittir ve Türkçede "parmak" olarak kullanılır. Telefon ve televizyon ekranlarının ölçülerinde sıkça karşımıza çıkan bir ölçü birimidir.

48 Inch Kaç Cm?

Özellikle televizyonlarda en sık tercih edilen ürün boyutlarından bir tanesi 48 inch olarak karşımıza çıkar. Bu ölçünün tercih edilmesinin nedeni ne çok büyük ne de çok küçük olmasıdır. 1 inch; 2,54 cm'ye eşittir. 48 inch ise 121,92 cm eder. Yani 1 metre 21,92 cm olarak da söylenebilir.

48 İnç En Boy Kaç Santim?

En sık tercih edilen televizyon boyutu olan 48 inch'in en ve boyunun kaç santim olduğu oldukça merak edilir. 48 inch 121,92 cm eşittir. Ancak bir duvarda nasıl duracağını anlamak için en ve boy olarak bilinmesi gerekir. 48 inch ekranların eni 106 cm ve boyu 60 cm olarak karşımıza çıkar.