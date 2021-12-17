48 sayısının asal çarpanları nelerdir? 48 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

Asal sayılar 2, 3, 5, 7… gibi sayılar olarak karşımıza çıkar. Bir sayının asal çarpanları ise bu sayıyı bölen asal sayılar olarak karşımıza çıkmaktadır. 48 sayısının 10 adet çarpanı bulunur ve bunlardan yalnızca 2 tanesi asal çarpan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Asal Çarpan Nedir?

Asal çarpan, verilen bir sayının asal olan çarpanlarına verilen isimdir. Bu sebep ile bir sayının asal çapanlarını bulabilmek için öncelikle o sayının tüm çarpanlarını bulmalıyız. Daha sonra bu çarpanlar arasından asal olanları bulmalıyız. Örnek olarak 12 sayısının çarpanları karşımıza 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 sayıları olarak çıkmaktadır. Bu sayılardan yalnızca 2 ve 3 sayısı 12 sayısının asal çarpanıdır.

48 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

48 sayısının 10 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 sayılarıdır. Bu sayılardan yalnızca 2 ve 3 sayısı 48 sayısının asal çarpanıdır. 48 sayısının asal çarpanlar şeklinde yazılışı ise 24.3 şeklindedir.

48 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının asal çarpanlarını bulabilmek için öncelikle o sayının çarpanlarını bulmak gerekmektedir. Çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıdan daha büyük bir sayı buluncaya dek 2 sayısından başlayarak doğal sayıların karesini almamız gerekmektedir. Daha sonra ise çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıyı karelerini aldığımız sayıya bölmemiz gerekmektedir. Bu işlemler 48 sayısı için şu şekildedir:

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

5 2 = 25

6 2 = 36

72= 49

Daha sonra 7 sayısı hariç diğer tüm sayıları 48 sayısına böleriz.

48/1= 48

48/2= 24

48/3= 16

48/4= 12

48/5= yok

48/6= 8

Bu işlemlerden yola çıkarak 48 sayısının çarpanlarını şu şekilde yazarız:

1

2

3

4

6

8

12

16

24

48

Bu sayılardan ise yalnızca 2 ve 3 sayısı 48 sayısının asal çarpanıdır.