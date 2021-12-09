48’in Çarpanları Nelerdir? 48 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanları kolay birkaç işlem ile rahatlıkla bulunabilmektedir. Özellikle matematik dersinde öğrencilerin karşısına çıkan çarpanlarına ayırma konusu, pek çok diğer konunun temelini kapsar ve bu nedenle çok büyük öneme sahiptir. 48 sayısının çarpanları hakkında detaylar...

Bir Sayının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanlarını bulmak özellikle matematik sınavlarında ya da testlerinde öğrencilerin karşısına, çalışanların ise günlük hayatlarında sıkça karşılarına çıkar. Bir sayının çarpanını bulmak için kolay bir yöntem bulunmaktadır. Bu yöntem: 2'den başlanarak karesi çarpanı bulunacak sayıdan büyük olmayan tam sayıları test etmektedir.

Buna şu şekilde örnek verebiliriz: :arpanını bulmak istediğimiz sayı 20 olsun. 2 den başlıyoruz ve karesi 20 den büyük olmayan tüm sayıları test ediyoruz,

2 2 =4

=4 3 2 =9

=9 4 2 =16

=16 52=25

5 hariç tüm sayıları test edelim ve 20 ye bölelim.

20/2=10,

20/3= yok

20/4=5.

Yani 20 sayısının çarpanları:

1,

2,

4,

5,

10,

20 olarak karşımıza çıkar.

48'in Çarpanları Nelerdir?

Bir sayının çarpanlarını bulmak için birkaç yöntem bulunmaktadır ancak en çok kullanılan yöntem yukarıda bahsetmiş olduğumuz yöntemdir. Bu yöntem ile 48 sayısının çarpanlarını kolaylıkla bulabiliriz.

48 sayının çarpanları şu şekilde karşımıza çıkar:

1,

2,

3,

4,

6,

8,

12,

16,

24 ve

48.

48 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Sadece kolay birkaç işlem yapılarak 48 sayısının çarpanlarını bulmak mümkündür.

48 sayısının çarpanlarını bulmak için öncelikle karesi 48 sayısından büyük olmayan 2 ve 2 den büyük sayıları sıralamak gerekmektedir.

48 sayısı için bu işlem ise şu şekildedir:

2 2 =4,

=4, 3 2 =9,

=9, 4 2 =16,

=16, 5 2 =25,

=25, 6 2 = 36,

= 36, 72= 49

Yani 7 hariç diğer sayıların 48 sayısına bölünüp bölünmediğini denememiz gerekmektedir.

Bu işlem ise şu şekildedir:

48/1= 48,

48/2= 24,

48/3= 16,

48/4= 12,

48/5= yok,

48/6= 8.

Bu işlemlerden sonra 48 sayısının çarpanları şu şekilde karşımıza çıkar: