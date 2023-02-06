4’ün Katları Nelerdir? 100’e Kadar 4’ün Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

4'ün katları, 4 sayısından başlayarak 4'er 4'er artan sayıları ifade eder. Yani 4'ün katı olan sayılar 4, 8,12 şeklinde devam eder. 4'ün katları nasıl bulunur araştırması ile yapılacak olan hesaplamanın çok pratik olduğunu görebilirsiniz. Özellikle çift sayıların katlarını bulmak çok kolaydır. 4 sayısının 100 den küçük kaç tane katı vardır gibi konu ile ilgili merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

4'ün Katları

4'ün katları dendiğinde akla gelen ilk sayı doğal olarak 4'tür. 4 sayısına yine 4 ekleyerek 4'ün katlarını saymaya devam edebilirsiniz. 4'ün katlarını bulmak esasında çok kolaydır. Nasıl ki 2'er 2'şer saymayı öğrendiysek 4'er saymanın da buna benzediğini düşünebilirsiniz. Sadece 2'den değil, 4 sayısından başlanır ve 2'şer sayarken söylediğiniz sayılardan birini atlamanız gerekir.

Sayılar 1'den başlar ve sonsuza kadar devam eder. 4'ten başlayan sayılar için de bu durum geçerlidir. 4, 8, 12, 16 diye devam eden sayıların sonsuza kadar gittiğini görebilirsiniz. Herhangi bir sayının 4'ün katı olup olmadığını hesaplamak için de bir kısım kolay matematik kuralları vardır. Sayı kaç basamaklı olursa olsun sayının son iki basamağı 4'ün katı ise sayının 4 sayısının katı olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyu bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin 1936 sayısının 4'ün katı olup olmadığını öğrenmek istiyorsunuz. Bunun için sayının son iki basamağına bakılır. Son iki basamak 36 olduğuna göre, 36 da 4'ün 9 katı olduğundan hareketle 1936 sayısının 4'ün katı olduğunu söyleyebiliriz.

4 Sayısının 100 den Küçük Kaç Tane Katı Vardır?

100'den küçük kaç tane 4'ün katı olduğunu bulmak için de 100'ün 4'e bölünmesi yeterlidir. Bu işlem sonunda karşınıza 25 sayısı çıkacaktır. Yani 100 sayısı da dâhil olmak üzere 100'den küçük 25 sayı vardır. Aynı şekilde 200 ya da 1000'den küçük 4'ün katlarını da hesaplayabilirsiniz.

Bir sayısının 4'ün katı olup olmadığını anlamak için 4'e bölünebilme kuralını takip etmeniz gerekir. 4'e bölünebilme kuralı da yukarıda bahsedildiği gibi sayının son iki rakamının 4'e bölünmesi ile ilgilidir. Aynı şekilde son iki rakamın 4'e bölünmesi sonunda kalan sayı, sayının 4'e bölünmesi sonucunda kalan sayı ile aynıdır.

Her sayı için belli bir bölünebilme kuralı vardır. Bu kurallardan yola çıkarak sayının ilgili sayının katı olup olmadığı ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Söz konusu kurallar, matematik işlemlerini kolaylaştırmak için yapılmış araştırmalardır. Konu ile ilgili bilgi sahibi olduğunuzda matematik hesaplamalarının pratikliğine şahit olacaksınız.