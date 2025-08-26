5 adımda okul motivasyonunu artırın

20 milyondan fazla öğrenci 8 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler içinse uyum eğitimleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu haftada öğrencilerin okula alışmaları amaçlanıyor. Yaz tatili, çocukların ritimlerini değiştiren, tempoyu düşüren uzun bir mola dönemi. Ancak okul kapıları yeniden açıldığında, ister ilk kez okul sıralarına oturacak olsun, ister ilkokula başlayacak olsun, her çocuk için "okula dönüş" bir yeniden uyum süreci anlamına geliyor. Yeni bir sınıf, yeni arkadaşlar ya da farklı bir öğretmen, çocuklar için kimi zaman endişe verici olabiliyor. Ailelerin, bu süreçte anlayışlı, sabırlı ve destekleyici bir yaklaşım göstermeleri gerekiyor. Peki öğrencilerin okula dönüş motivasyonunu artırmak için neler yapmak gerekiyor? PDR Koordinatörü Uzman Psikolog Gözde Ay velilere şu 5 öneride bulundu:

1- OKULU ZİYARET EDİN: İlkokula başlamak, bir çocuğun hayatındaki en önemli basamaklardan biridir. Bu süreç sadece ders kitaplarıyla tanışmak değil yeni bir sosyal düzen, farklı kurallar ve artan sorumluluklarla karşılaşmak anlamına gelir. İnsan beyni, tanıdığı ortamlarda tehdit algısını ve kaygısını azaltır, böylelikle de öğrenmeye daha hızlı odaklanır. Bu nedenle okul açılmadan önce sınıfı, öğretmeni ve bahçeyi görmek, güven hissini pekiştirerek ilk gün stresini belirgin şekilde azaltır.

YENİ UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN

2- ZİHİNSEL HAZIRLIK: Tatilde değişen uyku saatleri, okul başladığında çocuklarda yorgunluk ve odaklanma sorunlarına yol açabilir. Okul saatine uygun bir uyku rutini, okula adaptasyonu kolaylaştırır. Bunun yanı sıra çocuğunuzla okul hakkında açık ve pozitif bir şekilde konuşmak, sınıf arkadaşlarından, öğretmeninden ve okulda yapacağı etkinliklerden bahsetmek, düşüncelerini olumlu yönde etkiler.

3- HAZIRLIKLARI BİRLİKTE YAPIN: Okul çantası, kalem kutusu ya da yeni bir kıyafet... Okul hazırlıklarına çocuğunuzu da dâhil etmek, hem heyecanını hem de motivasyonunu artırır. İlkokula güvenli bir başlangıç yalnızca ilk gün uyumunu değil, çocuğun eğitim hayatı boyunca öğrenmeye yönelik tutumunu ve motivasyonunu da şekillendirir.

KAYGILARINA ANLAYIŞ GÖSTERİN

4- DUYGULARA ALAN AÇIN:

Çocuğunuzdan "Tatildeki gibi geç kalkmak istiyorum", "Yeni öğretmenim nasıl biri acaba?", "Keşke hep oyun oynasak" gibi cümleler duyabilirsiniz. Bu ifadeler hem kaygı hem de merak gibi doğal duyguların göstergesidir. Bu duyguları hemen düzeltmek ya da yönlendirmek yerine anlamaya çalışarak yaşına uygun sorular sorabilirsiniz. Böylece hem kaygısını hem de heyecanını dile getirmesine fırsat tanınmış olur.

5- AYNA OLUN: Araştırmalar, velinin kaygı düzeyinin çocuğun stres tepkilerini doğrudan artırdığını; aşırı gergin tutumun ise uyum süresini uzattığını gösteriyor. Bunun kadar sorunlu bir diğer uç ise aşırı serbest ya da ilgisiz davranarak çocuğun duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelmektir. En sağlıklı yaklaşım sakin, net ve destekleyici bir tutumla, çocuğun hem kendi duygularını tanımasına alan açmak hem de güvenli sınırlar sunmaktır.