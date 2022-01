5 ayda LGS’de şampiyonluk formülleri

2022 Liselere Giriş Sınavı (LGS) bu yıl 5 Haziran'da yapılacak. İyi bir liseye girebilmek için 8'inci sınıf öğrencilerin önünde çalışmak için tam 5 ay var. Peki bu 5 ayda nasıl bir çalışma programı yapmak gerekiyor. Bilfen Ortaokul Bölüm Başkanları lise adayları için LGS'de başarıya götürecek altın önerileri SABAH'a anlattı. Hem zaman yönetimi hem de analiz gerektiren soruların çözümü için en önemli olan şey kitap okumak. İşte ders ders LGS'ye çalışma tüyoları:

SÖZLÜK KARIŞTIRIN

-Türkçe (Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs DEMİRDAĞ TUNCER):

-MEB tarafından uygulanacak 2022 LGS'nin bu zamana kadar yapılan sınavlar ve yayımlanan örnek sorular doğrultusunda yine okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav olmasını bekliyoruz.

-Geçtiğimiz yıl uygulanan Türkçe sınavına baktığımızda önceki yıllardan farklı olarak paragrafların kısaldığını ve görselli soruların azaldığını görüyoruz. Sorulardaki metinlerin kısaltılmasının Türkçe dersi adına çocukların sınavdaki yükünü azalttığını söyleyebiliriz.

-Tamamı okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya dayalı bir sınavda başarılı olabilmek adına öğrencilerimizin yapması gereken özellikle kelime hazinelerini geliştirecek çalışmalara ağırlık vermek olmalıdır. Çalışmalarımızın en önemli ayağı anlamını bilmediğimiz her kelime için sözlüğe müracaat etmek ve bu çalışmalarla nihai noktada okuduğumuz metnin bağlamından hareketle anlam inşa etmeye çalışmak olmalıdır.

-Bunu yapmak için de soru çözerken her zaman titizlikle üzerinde durduğumuz analiz yaparak soru çözmek, soru çözerken kalem ve sözlük kullanmak Türkçe dersi için son derece önem arz etmektedir.

-Geçtiğimiz yıllarda uygulanan sınavlara ve örnek sorulara baktığımızda soruların öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Paragraf sorularının kısalması öğrencinin metin üzerinde derinleşmesini ve anlamsal açıdan daha detaylı bir analiz yapmasını gerektirmektedir.

-Sınavdaki görsel yorumlama, sözel mantık ve muhakeme soruları üst düzey bilişsel becerileri kullanabilmeyi gerektirirken sorularda kullanılan kavram haritaları, zihin haritaları, karikatürler, fotoğraflar, resimler; öğrencilerin bu tarz soruları cevaplarken özellikle çıkarım yapma, eleştirel düşünme, analiz etme, akıl yürütme gibi becerileri kullanmalarını gerekli kılmaktadır.

-Öğrenciler, Türkçe sorularını çözerken sahip oldukları kültürel birikimi kullanabilmeli, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirme yapabilmelidir.

-Sorularımızın içeriğinde hem diğer disiplinlere ait içeriklerin yer alması hem de genel kültür gerektiren ifadelerin olması öğrencilerimizin bu konuda da daha donanımlı olmalarını zorunlu kılmaktadır.

-Türkçe dersi adına bu yıl da okuduğunu anlayan, yorum yapabilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav bekliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında beslemeleri gerekmektedir. Atasözü ve deyimler konusunda dağarcıklarını zenginleştirmeliler.

ORAN VE ORANTIYA İYİ ÇALIŞIN

-Matematik (Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı İbrahim ESER):

-Matematik dersi bu yıla kadar uygulanan LGS sınavlarında belirleyici ders olma niteliğindeydi; bu durumun 2022 LGS'de de devam edeceğini ön görüyoruz.

-4 yıldır uygulanan sınavları incelediğimizde matematik sorularının öğrencinin salt konu bilgisini ölçmediğini, öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanması, planlama yapması, strateji oluşturması ve gerekli işlemleri süreyi doğru kullanarak çözmesi gerektiğini görüyoruz.

-7'inci sınıfı online eğitim ile geçiren ve bu yıl LGS maratonunda olan öğrencilerimize önceki yıldan konu eksikleri var ise ders çalışma planlarının içerisinde bu konulara da yer vermelerini öneriyoruz. Özellikle sınav konuları içerisinde yer alan soruların çözümlerinde sıkça kullanacakları "Oran orantı, yüzdeler, eşitlik ve denklem" konularındaki eksiklerin giderilmesi öğrencilerimize çok fayda sağlayacaktır.

-Sınav için kalan sürede öğrencilerimize günlük konu tekrarları yapmaları, o gün içerisinde okulda çözülmüş soruların çözümlerinin incelemeleri ve akabinde konu kavrama düzeyinden başlayarak kolaydan zora olacak şekilde soru çözmelerini ve çözemedikleri soruları öğretmenlerine danışıp çözümlerini öğrenmelerini tavsiye ediyoruz.

GÜNCEL BİLİMSEL GELİŞMELERİ TAKİP EDİN

-Fen Bilimleri (Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı – Neslihan SAÇAL):

-2022 LGS'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başka bir düzenleme gelmediği takdirde 8'inci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu üniteler Mevsimler ve İklim, DNA ve Genetik Kod, Basınç, Madde ve Endüstri, Basit Makineler, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi, Elektik Yükleri ve Elektrik Enerjisi şeklinde sıralanıyor.

-7 ünite ve 61 kazanımdan sorumlu olan öğrencilerimizin disiplinli, planlı ve sistemli bir çalışma programı ile çalışacak motivasyonu yakalayabilmeleri için öğretmenlerimize ve velilerimize çok iş düşmektedir.

-Fen bilimleri sorularının geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi yine deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacağını öngörmekteyiz. Bilgiyi kendi hayatına transfer edip yorumlayabilen, popüler bilime ilgi duyan, bilimdeki gelişmeleri güncel olarak takip eden öğrenciler sınavda avantajlı olacaktır.

-Sınava hazırlanma sürecinde konu tekrarı yapmanın yanı sıra geçmiş yıllarda MEB tarafından yayınlanan örnek soruları, il deneme soruları ve çıkmış sınav sorularının çözülmesi çok kıymetli bir çalışma olacaktır.

-Bu soruların çözümüne yaklaşırken soruda verilen öncül bilgilerin neler olduğuna dikkat edip grafik, şema veya tablolardaki verileri yorumlayıp seçeneklerdeki ifadeleri doğru analiz etmek gerekir.

-Soruları çözerken kalem kullanmak ve tüm şıkları dikkatlice okumak öğrencilerin çeldiricilere düşmemesini sağlamaktadır. Bu analizleri yaparken süreyi de etkin kullanmak öğrencinin başarıya ulaşmasında büyük önem taşımaktadır.

KONU ÖZETLERİ ÇIKARIN

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı Havva GÜNEŞ):

-LGS hazırlık sürecinde öğrencilerin öncelikle konuyu çok iyi öğrenmeleri gerekmektedir.

-Öğrenme ve konunun pekiştirilmesi sürecinde çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular çözülmeli, boşluk doldurma, konu özeti çıkarma, kavram haritası hazırlama gibi çalışmalar yapılmalıdır. MEB'in yayınlamış olduğu çalışma soruları da ek olarak çözülebilir.

-Öğrenciler bu süreçte sadece soru çözümüne ya da sadece konu tekrarına yönlenmemeli, kısa aralıklar ile deneme çözümü yapılıp eksikler iyi tespit edilip bu doğrultuda öncelikle kısa konu tekrarları ve soru çözümü ile tam öğrenme sağlanmaya çalışılmalıdır.

-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kavram öğreniminin ve pekiştirilmesinin çok önemli olduğu bir derstir. Derste bilginin yapı taşını kavram öğrenimi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda döneme ait kaynakların okunması kavram bilgisini destekleyecektir.

KELİMELERİN EŞ ANLAMLARINI ÇIKARIN

-İngilizce (Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı Mediha NARİN):

-MEB tarafından yayınlanan İngilizce testlerinde dil bilgisi sorularına yer verilmemiş; sorulardaki konu dağılımı genellikle, kelime bilgisi, metin okuma, okuduğunu anlama, görsel ve tablo yorumlama, grafik analizi şeklinde olmuştur. -Bunun yanı sıra soruların içinde bulunan kuvvetli çeldirenlerle birlikte zorluk ve seçicilik düzeyinin giderek arttığı da gözlenmiştir.

-Öğrencilerimizin metin veya görsellerde yer alan anahtar kelimelerin birebir aynısını seçeneklerde bulmaya çalışmak yerine, bu kelimelerin İngilizce karşılıklarını veya açıklamalarını seçeneklerde bulmaya çalışmalarının daha doğru olduğu gözlemlenmiştir.

-Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek, cümle içerisinden kelimenin anlamını çıkarmak çok daha önemli hale gelmiştir.

-Sınav için kalan süreyi göz önünde bulundurduğumuzda, öğrencilerimizin bu süreçte öncelikle tüm ünitelere ait kelime ve cümle kalıplarına hâkim olmak için çalışmalarını arttırarak sürdürmeleri, bol bol kelime tekrarı yapmaları, okullarında girdikleri deneme sınavları esnasında süreyi verimli ve doğru kullanmak adına her branşa ait sorulara gereken süreyi ayırmaya yönelik stratejik çalışmalar yapmaları ve kendi stratejilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

-Bunun yanı sıra LGS'ye hazırlık aşamasında girdikleri deneme sınavlarında, soruları kalem oynatarak ve analiz ederek çözmeye çalışmaları öğrencilerin sınavda daha başarılı olmalarını sağlayacaktır.

-Ayrıca öğrencilerimizin, sınav esnasında branşlar arası katsayı farkını düşünmeksizin her branşa aynı özeni göstermeleri ve o branş için ayrılan süreyi etkin ve doğru bir şekilde kullanmaları önerilmektedir.

-Son olarak, LGS 'nin okur - yazarlık seviyesi ölçen ve dikkatli okumanın her ders için çok önemli olduğu bir sınav olduğunu unutmayarak, öğrencilerimizin soru köklerini ve seçenekleri iyi okuyarak İngilizce sınavında başarılı olabilecekleri bir kez daha hatırlatmak isteriz.

BOL SORU ÇÖZÜN

-Din Kültürü (Bilfen Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Esra KIZILTAŞ):

-Her şeyden önce derslerini çok iyi takip ederek 8. sınıf müfredatındaki konulara ve ünitelerin anahtar kavramlarına çok iyi hâkim olmalarını, bunun yanı sıra geçmiş yıllara yönelik temel dini kavramları da içselleştirmelerini öneriyoruz.

-Muhakeme gücünü ölçen sorularda, müfredattaki konulara bağlı kalarak sorulara yaklaşmalarını, gerekli tekrarlarını yapıp derse yeterli vakti ayırmalarını ve bol bol soru çözerek sınavda başarıyı yakalayabileceklerini söyleyebiliriz.

HERGÜN DERS ÇALIŞILMAZ

Bilfen İlköğretim Kurumları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç ise LGS'nin uzun soluklu bir maraton olduğunu belirterek ''Dolayısı ile hazırlanma sürecinin iyi planlanması gerek enerjinin doğru kullanımı gerekse motivasyonu uzun süre koruyabilmek adına çok önemli. Hiç ders çalışmamak gibi, bütün gününü ders çalışarak geçirmek de doğru değil. Her öğrencinin planlama yaparken mutlaka kendini rahatlatacak, iyi hissetmesine sebep olabilecek etkinliklere, çalışmasını olumsuz etkilemeyecek şekilde yer vermesi gerekiyor'' dedi. Kılıç öğrencilere şu önerilerde bulundu:



HER DERSE AYNI ÖZENİ GÖSTERİN

Planlama yaparken eksik olduğunuz dersler-konular, ihtiyacınız, bulunduğunuz tarih, sınava takvimsel olarak yakınlık hepsi önemli kriterler. Öncelikli olarak farklı katsayılarla da olsa altı dersten sorumlu oldukları LGS'de öğrencilerin çok küçük puan farklarıyla sıralandıkları düşünülürse tüm derslere gerekli hassasiyeti göstermesi ön koşul.



KALAN ZAMANI İYİ DEĞERLENDİRİN

Takvim olarak önlerinde uzun ve kıymetli bir zaman var. Bu dönem sınavda sorumlu olacakları konuları öğrenmeye devam ettikleri bir süreç. Dolayısı ile öğrencilerin de önceliklerini soru çözmekten çok ilk olarak konuyu tam anlamıyla öğrenmeye, kavramaya vermeleri; ardından öğrendikleri konuyu pekiştirmek için o konuya ilişkin bol soru çözmeleri gerekiyor.



MOTİVASYONUNUZU DÜŞÜRMEYİN

Çözdükleri sorularda mutlaka yanlışları çıkacak. Bu hataları motivasyonlarını düşürecek bir durum olarak görmeden, o dersin öğretmenine sorarak doğruyu öğrenmeleri, gerekirse dönüp tekrar konu tekrarı yapmaları ve bunu da güçlenmek için bir fırsat olarak görmeleri gerekiyor.



SÜRECE ODAKLANIN

Sınava hazırlanırken öğrencilerin sonuca değil içinde bulundukları sürece odaklanmaları, "Ne yapmalıyım? Nasıl çalışmalıyım?, Nelere ihtiyacım var?, Elimden geleni yapıyor muyum?" diye kendilerine sormaları ve süreci sağlıklı yürütmeleri çok değerli.