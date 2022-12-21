5 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Beş Harfli Kelimeler Listesi

Günlük hayatımızda da sıklıkla kullandığımız 5 harfli kelimeler nelerdir? Beş harfli kelimeler kimi zaman eşya adı olurken kimi zaman da bir insan isminde karşımıza çıkabiliyor. 5 harfli sözcükler sadece Türkçe'de yoktur. 5 harfli İngilizce kelimelerde bulunmaktadır. Beş harfli isimler nelerdir, 5 harfli nesneler nelerdir merak ediyorsanız yanıtı yazımızın devamında!
5 harfli birçok kız ve erkek ismi bulunuyor. Siz de yeni doğan çocuğunuza isim arayışındaysanız bu önerilere göz atabilirsiniz. Büşra, Kübra, Nazlı, Merve, Tuğba, Yaren, Betül ve Aynur 5 harfli kız isimlerinden bazılarıdır. Ahmet, Samet, Hakan, Burak, Murat, Cemil, Cezmi, Koray, Kenan ve Yasin ise 5 harfli erkek isimlerine örnektir. Deniz, Devrim, Gökçe ise hem kız hem de erkek için kullanılan isimlerdir.
Biber, helva, gazoz, hurma, salça, ceviz, badem, bekçi, beyin, bilek, bitki, daire, kekik günlük hayatta sıklıkla kullandığımız 5 harfli kelimelerden bazılarıdır.
Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ve beş harfli olan bazı eşyalar; örnek olarak sehpa, sepet, hırka, tabak, silgi, faraş, çanta, ampul, dolap, tepsi, yüzük, kepçe ve fırın.
Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de birçok 5 harfli kelime bulunmaktadır. After, again, alone, allow, bride, class, clean, close, drive, enter, floor, green, happy bu kelimelere örnek gösterilebilir.