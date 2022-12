5 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Beş Harfli Kelimeler Listesi

Günlük hayatımızda da sıklıkla kullandığımız 5 harfli kelimeler nelerdir? Beş harfli kelimeler kimi zaman eşya adı olurken kimi zaman da bir insan isminde karşımıza çıkabiliyor. 5 harfli sözcükler sadece Türkçe'de yoktur. 5 harfli İngilizce kelimelerde bulunmaktadır. Beş harfli isimler nelerdir, 5 harfli nesneler nelerdir merak ediyorsanız yanıtı yazımızın devamında!

5 Harfli Erkek Ve Kız İsimleri

5 harfli birçok kız ve erkek ismi bulunuyor. Siz de yeni doğan çocuğunuza isim arayışındaysanız bu önerilere göz atabilirsiniz. Büşra, Kübra, Nazlı, Merve, Tuğba, Yaren, Betül ve Aynur 5 harfli kız isimlerinden bazılarıdır. Ahmet, Samet, Hakan, Burak, Murat, Cemil, Cezmi, Koray, Kenan ve Yasin ise 5 harfli erkek isimlerine örnektir. Deniz, Devrim, Gökçe ise hem kız hem de erkek için kullanılan isimlerdir.

5 Harfli Kelimeler

Biber, helva, gazoz, hurma, salça, ceviz, badem, bekçi, beyin, bilek, bitki, daire, kekik günlük hayatta sıklıkla kullandığımız 5 harfli kelimelerden bazılarıdır.

5 Harfli Eşyalar

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ve beş harfli olan bazı eşyalar; örnek olarak sehpa, sepet, hırka, tabak, silgi, faraş, çanta, ampul, dolap, tepsi, yüzük, kepçe ve fırın.

5 Harfli İngilizce Kelimeler

Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de birçok 5 harfli kelime bulunmaktadır. After, again, alone, allow, bride, class, clean, close, drive, enter, floor, green, happy bu kelimelere örnek gösterilebilir.