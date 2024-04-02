5. Murad’ın Mezarı Nerede? 5. Murat Nerede Vefat Etti, Türbesi Hangi İlde?

Çok kısa bir sürede tahtta kalan, yaşamı hastalıklarla ve zor bir süreçle geçen V. Murat, Osmanlı Devleti tarihinde padişahlar soyağacında en kısa sürede tahtta kalan padişahtır. En uzun süre tahtta kalan Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra V. Murat Osmanlı tarihinden en kısa sürede tahtta kalan padişahtır. Padişahlığı ve yaşamı sonrasında ise 5. Murat nerede vefat etti, 5. Murad'ın mezarı nerede ve türbesi hangi ilde soruları da tarih meraklıları tarafından merak edilmektedir.

5. Murad'ın Mezarı Nerede?

V. Murat(21 Eylül 1840, İstanbul- 29 Ağustos 1904, İstanbul), Osmanlı Devleti'nin 33. Padişahı ve İslam âleminin 112. halifesidir. Sadece 93 gün tahtta kalarak Osmanlı Devleti tarihinde en kısa sürede tahtta kalan padişah olarak tarihe geçmiştir. V. Murat'ın akıl dengesinin bozuk olması gerekçe gösterilmiş ve 31 Ağustos 1876'da padişahlık makamından indirilmiştir. Tahttan indirilmesinden sonra birçok siyasi grup tarafından yeniden yönetime getirilmek istenmesine rağmen, bu girişimlerin hiçbiri başarılı olunamamıştır.

5. Murat Nerede Vefat Etti?

Tahttan indirildikten sonra dönemin padişahı II.Abdülhamid tarafından ailesi ile beraber zorunlu ikamete tabi tutulmuştur. V. Murat taraftarları V. Murat'ın sağlığının iyi olduğunu ve haksız yere tahttan indirildiği propagandasını yaymışlardır. Bunun üzerine de II: Abdülhamit de V. Murat'ı yerli ve yabancı doktorlara muayene ettirmiş bunun sonucunda da hastalığının sürdüğüne ve de tedavisinin olanaksız olduğuna yönelik rapor almıştır. Bunların ardından şeker hastalığına yakalanması sonucu 29 Ağustos 1904'te vefat etmiştir. Cenazesinin Topkapı Sarayı'na nakledilmesinin ardından Yeni Cami haziresinde bulunan ve Turhan Valide Sultan Türbesi'ne ek olarak inşa edilen Cedid Havatin Türbesi'nde annesinin yanına defnedilmiştir.

5. Murat Türbesi Hangi İlde?

29 Ağustos 1904'te vefat eden V. Murat 30 Ağustos 1904'te Cenazesi Topkapı Sarayı'na nakledilmiştir. Bunun ardından Yeni Cami haziresinde bulunan ve Turhan Valide Sultan Türbesi'ne ek olarak inşa edilen Cedid Havatin Türbesi'nde annesinin yanına defnedilmiştir. Bugün günümüzde türbesi İstanbul'da Yeni Cami içinde yer almaktadır.