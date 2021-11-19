5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrencilere birçok temel din bilgisi öğretilir. Bunun haricinde, temel ve evrensel ahlaki kurallar da anlatılır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde İslam diniyle ilgili Kur'an'a ve sünnete uygun İslam ilkeleri öğretilir. Bunun haricinde, bu ders kapsamında diğer dinlerle ilgili bilgiler de nesnel ve tarafsız bir şekilde verilir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, öğrencilere temel dinsel ve ahlaki kavramları, dinin toplum yaşamı üzerindeki önemini, farklı inançların kendilerine has esaslarını, başka inançlara saygılı olmayı, İslam dininin temel kaidelerini ve Hz. Muhammed'in (sav) yaşamı ile örnek ahlakını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda hazırlanan müfredatın temel hedefleri arasında şunlar yer alır:

İslam dininin temel esaslarını öğretmek

İslam dininde gerekli olan ibadetlerin temel esaslarını ve farklı mezheplerin farklı uygulamalarını öğretmek

Temel sure ve duaları ve bunların meallerini öğretmek

Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün önemini öğretmek

Sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık, dostluk ve akrabalık bağlarının önemini vurgulamak

Vatan, millet, bayrak, gazilik ve şehitlik, milli birlik ve beraberlik gibi kavramların önemini aktarmak

5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi içerikleri ve müfredatı

5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kullanılan güncel ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018 yılından itibaren 5 yıllığına ders kitabı olarak kabul edilmiştir. 5. sınıf düzeyinde verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, önceki yıl yani 4. Sınıfta verilen temelin üzerine daha derinlemesine bir eğitim içeriğine sahiptir. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yer alan üniteler şunlardır:

1- Allah İnancı: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu ilk ünitesinde, Allah'ın varlığı ve birliği anlatılarak başlanır. Ardından, Allah'ın bizlerin ve kainatın yaratıcısı olduğu konusunda eğitim verilir. Bu kapsamda öncelikle yaratma kavramı ve yaratıcının ne anlama geldiği gibi konular üzerine bilgilendirme yapılır. Ardından, bizleri ve tüm kainatı yaratan Allah'ın rahman ve rahim olduğu aktarılır. Bunun için öncelikle rahmet kavramı öğretilir. Ardından, Allah'ın işiten ve gören olduğu anlatılır. Son olarak ise Allah'ın her şeye gücünün yeteceği öğretilir ve ardından kulun Allah ile irtibat kurmasının yolu olan duaların önemi vurgulanır. Bu ünite kapsamında ayrıca, Hz. İbrahim'in hayatıyla ilgili bazı bilgiler verilir ve İhlas Suresi öğretilir.

2- Ramazan ve Oruç: Bu ünitede, Ramazan orucunun ne olduğu ve önemi, bizim kültürümüzdeki yeri ve önemi öğretilir. Ardından, Hz. Davut (as) peygamberin hayatıyla ilgili bilgiler aktarılır. Bu ünitenin sonunda ise, Rabbena duaları ve Türkçe meali öğretilir.

3- Adap ve Nezaket: Bu ünite, öncekilerin aksine daha çok din ile ilgili değil, ahlak ile ilgilidir. Toplum yaşamında nezaket kurallarının yeri ve önemi, selamlaşma adabı ve önemi, iletişim kurma ve konuşma adabı ve sofra adabı anlatılır. Ardından, Hz. Lokman'ın (as) öğütlerine yer verilir. Son olarak ise, Tahiyyat Duası ve anlamı işlenir.

4- Hz. Muhammed ve Aile Hayatı: Bu ünitede, Hz. Muhammed'in (sav) evliliği ve çocukları, aile hayatında bir eş olarak nasıl davranışlar sergilediği, bir baba olarak nasıl davranışlar sergilediği, bir dede olarak torunlarına karşı nasıl davrandığı gibi konular aktarılır. Ardından, Hz. Muhammed'in (sav) ailesi ve onların örnek davranışlarından söz edilir. Bu ünitenin sonunda ise, Kevser Suresi ve anlamına yer verilir.

5- Çevremizde Dinin İzleri: Bu ünitede, ülkemizdeki mimaride dinin izleri, müziğimizde dinin izleri, edebiyatımızda dinin yansımaları, örf ve adetlerimizde dinsel unsurlar anlatılır. Ardından, Hz. Süleyman (a.s.) peygamberin hayatına dair bilgiler aktarılır.