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Haberler Eğitim Haberleri 5. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:24 Son Güncelleme: 19.11.2021 10:24

5. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

5. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Fen Bilimleri, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarımızda çocuklara verilen en önemli derslerden biridir. Bu ders, ilkokul 3. Sınıftan itibaren verilmeye başlanır. Fen Bilimleri dersi, Sosyal Bilgiler dersiyle birlikte, 3. Sınıftan itibaren birbirinden ayrılan iki farklı konu alanından birini kapsar: İlkokul eğitiminin ilk 2 yılında toplum yaşamına ve toplum bilimlerine dair bilgiler ile tabiat yaşamına ve fen bilimlerine dair bilgiler, Hayat Bilgisi adlı ders kapsamında verilmektedir. Ancak üçüncü sınıftan itibaren toplum ile ve toplum bilimleri ile ilgili temel bilgiler daha da gelişerek Sosyal Bilgiler dersinde, tabiata ve doğa bilimlerine dair bilgiler ise daha da geliştirilerek Fen Bilimleri dersi kapsamında verilmeye başlanır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’na göre verilen Fen Bilimleri dersi, öğrencilere içinde yaşadıkları çevrenin ve doğanın temel bilgisini vermeye yöneliktir. Ayrıca, daha ileride detaylıca öğrenecekleri tabiat bilimlerinin temel mantığını da kazandırmayı amaçlar. MEB 2021-2022 Fen Bilimleri konuları nelerdir? 5. Sınıf Fen Bilimleri dersi müfredatı...

Fen Bilimleri dersi müfredatı, öğrencilere vermeyi amaçladığı temel bilgi ve becerileri verebilmek için ustaca hazırlanmış, sistematik ve yapıya sahiptir. Fen Bilimleri dersinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel beceriler şunlardır:

  • Bilimsel süreç becerileri
  • Yaşam becerileri
  • Mühendislik ve tasarım becerileri

Bu temel becerileri kazandırmayı amaçlayan Fen Bilimleri dersi, öğrencilere doğa bilimlerinin temel mantığını verir. Doğa bilimleri olgulara mantıksal ve sistematik açıklamalar getirir, bu amaçla teoriler oluşturur. Doğanın temel ilke ve kavramlarını ortaya koyar. Öğrencilere bu temel mantık öğretilir ve doğayı ve dünyayı anlayabilmek için bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel bilgi üretme süreçlerinde yer almanın önemi aktarılır. Mühendislik uygulamaları ise temel bilimlerin ürettiği bilgiler üzerinden, insan yaşamını kolaylaştıracak nesneleri ve süreçleri tasarlamaya yarar. Öğrencilere, mühendislik uygulamalarının insan yaşamındaki temel önemi de aktarılır. Bilimsel bilginin ve mühendislik uygulamalarının kullanılması yoluyla ise teknolojik aletler geliştirilir.

İşte öğrencilere bilim, mühendislik ve teknoloji arasındaki bu kesintisiz ilişki detaylı bir şekilde öğretilir. Böylece öğrenciler zamanın gereklerine göre bilim ve mühendislik uygulamalarıyla ilgilenmenin önemini kavrayacaktır. Bu kapsamda verilen dersler sırf teorik değildir. Öğrencilere, gündelik yaşamdaki bir sorunu çözmeye ya da insan yaşamını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar yaptırılır. Fen Bilimleri dersi kapsamında tüm bunlara ek olarak, öğrencilerin girişimcilik becerileri kazanmasına yönelik uygulamalar da yaptırılır. Girişimcilik, herhangi bir sorunu çözmeye yönelik olarak girişimlerde bulunarak üretim faaliyetleri yapmayı öğretmesi bakımından çok önemlidir. 5. Sınıf Fen Bilimleri dersi ise, ders kitabında yer alan 7 temel ünite üzerinden işlenir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi İçerikleri

5. sınıf Fen Bilimleri dersi kapsamında bulunan üniteler "dünya ve evren, canlılar ve yaşam, Fiziksel olaylar, madde ve doğası" başlıklı konu alanlarına dahil edilmiştir. Ders kitabında yer alan 7 adet ünite sırasıyla şu başlıkları taşır:

  • Güneş, Dünya ve Ay: Bu ünite, dünya ve evren başlıklı konu alanına dahil edilmiştir. Bu ünitede sırasıyla Güneş'in ve Ay'ın hareketleri ve yapısı anlatılır, ardından ise Güneş, Dünya ve Ay arasındaki ilişkiler aktarılır.
  • Canlılar Dünyası: Bu ünitede canlılarla ilgili bazı temel bilgilerin ardından, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlarla ilgili temel bilgiler verilir.
  • Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme: Bu ünite kapsamında, kuvvet kavramı ve kuvvetin ölçülmesine dair bilgilerin ardından, sürtünme kuvvetinin cisimler üzerinde nasıl etki yaptığı aktarılır.
  • Madde ve Değişim: Bu ünitede, maddenin hâllerinde meydana gelen değişimler aktarılır. Ardından maddenin ayırt edici temel özelikleri verilir. Daha sonra, ısı ve sıcaklık kavramları öğretilir. Son olarak ise, ısının maddeleri nasıl etkilediğine dair bilgiler verilir.
  • Işığın Yayılması: Bu ünitede, ışığın yayılması, yansıması ve maddelerle karşılaşması durumları öğretilir. Ardından, gölgelerin oluşumu konusu verilerek ünite tamamlanır.
  • İnsan ve Çevre: Bu ünitede biyoçeşitlilik, insan ve çevre ilişkisi, yıkıcı doğa olayları gibi konular işlenir.
  • Elektrik Devre Elemanları: Bu ünitede, devre elemanlarının sembolleri ve adları öğretilir. Basit devre şemaları gösterilir. Ardından basit bir elektrik devresinde bulunan lambaların parlaklığını etkileyen değişkenler öğretilir.

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5. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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