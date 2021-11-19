5. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Fen Bilimleri dersi müfredatı, öğrencilere vermeyi amaçladığı temel bilgi ve becerileri verebilmek için ustaca hazırlanmış, sistematik ve yapıya sahiptir. Fen Bilimleri dersinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel beceriler şunlardır:

Bilimsel süreç becerileri

Yaşam becerileri

Mühendislik ve tasarım becerileri

Bu temel becerileri kazandırmayı amaçlayan Fen Bilimleri dersi, öğrencilere doğa bilimlerinin temel mantığını verir. Doğa bilimleri olgulara mantıksal ve sistematik açıklamalar getirir, bu amaçla teoriler oluşturur. Doğanın temel ilke ve kavramlarını ortaya koyar. Öğrencilere bu temel mantık öğretilir ve doğayı ve dünyayı anlayabilmek için bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel bilgi üretme süreçlerinde yer almanın önemi aktarılır. Mühendislik uygulamaları ise temel bilimlerin ürettiği bilgiler üzerinden, insan yaşamını kolaylaştıracak nesneleri ve süreçleri tasarlamaya yarar. Öğrencilere, mühendislik uygulamalarının insan yaşamındaki temel önemi de aktarılır. Bilimsel bilginin ve mühendislik uygulamalarının kullanılması yoluyla ise teknolojik aletler geliştirilir.

İşte öğrencilere bilim, mühendislik ve teknoloji arasındaki bu kesintisiz ilişki detaylı bir şekilde öğretilir. Böylece öğrenciler zamanın gereklerine göre bilim ve mühendislik uygulamalarıyla ilgilenmenin önemini kavrayacaktır. Bu kapsamda verilen dersler sırf teorik değildir. Öğrencilere, gündelik yaşamdaki bir sorunu çözmeye ya da insan yaşamını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar yaptırılır. Fen Bilimleri dersi kapsamında tüm bunlara ek olarak, öğrencilerin girişimcilik becerileri kazanmasına yönelik uygulamalar da yaptırılır. Girişimcilik, herhangi bir sorunu çözmeye yönelik olarak girişimlerde bulunarak üretim faaliyetleri yapmayı öğretmesi bakımından çok önemlidir. 5. Sınıf Fen Bilimleri dersi ise, ders kitabında yer alan 7 temel ünite üzerinden işlenir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi İçerikleri

5. sınıf Fen Bilimleri dersi kapsamında bulunan üniteler "dünya ve evren, canlılar ve yaşam, Fiziksel olaylar, madde ve doğası" başlıklı konu alanlarına dahil edilmiştir. Ders kitabında yer alan 7 adet ünite sırasıyla şu başlıkları taşır: