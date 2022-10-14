5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları - MEB 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

2022-2023 Eğitim Dönemi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel 5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları yoğunlukla araştırılan ders konularındandır. Biz de sizin için bu yılki müfredata göre 5. Sınıf Fen Bilimleri konuları ile MEB 5. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı 1. ve 2. dönem müfredatı ve kazanımlarını araştırdık. İşte güncel müfredat ve üniteler.

5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları 2022-2023

2022-2023 Eğitim Dönemi 5. sınıf Fen Bilimleri müfredatı 7 üniteden oluşmaktadır. Bu 7 ünite sırasıyla:

1.Ünite: Güneş, Dünya ve Ay

2.Ünite: Canlılar Dünyası

3.Ünite: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

4.Ünite: Madde ve Değişim

5.Ünite: Işığın Yayılması

6.Ünite: İnsan ve Çevre

7.Ünite: Elektrik Devre Elemanları

Bu üniteler 5. Sınıf öğrencilerine 1. Ve 2. Dönem olmak üzere iki dönemi de kapsayacak şekilde anlatılmaktadır.

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Konuları

5. Sınıf düzeyindeki öğrencilere verilen Fen Bilimleri dersinin ilk dönem konuları, MEB tarafından belirlenen müfredatta ve ders kitabında yer alan ilk 3 üniteden oluşmaktadır. Bu ünitelerin içeriğini kısaca özetlemek gerekirse:

1.Ünite: Güneş, Dünya ve Ay

Bu ünitede: Güneş'in yapısı ve özellikleri, Ay'ın yapısı ve özellikleri, Ay'ın hareketleri ve evreleri ile Güneş, Dünya ve Ay hakkında bilgiler verilmekte ve öğrencilerin bu konular hakkında beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

2.Ünite: Canlılar Dünyası

Bu ünite: Canlıları Tanıyalım, Canlılar, Mikroskobik Canlılar, Mantarlar, Bitkiler

ve Hayvanlar olmak üzere 6 ana konudan oluşmaktadır. Bu ünitenin amacı öğrencilere çevremizdeki canlıları tanıtmak ve bu konularda bilgi kazandırmaktır.

3.Ünite: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

Bu ünitede öğrencilere kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kuvveti ile ilgili bilgiler verilmektedir. Sürtünme kuvvetinin cisimleri üzerindeki etkileri de bu ünitenin konularındandır.

4.Ünite: Madde Ve Değişim

Bu ünitenin bir kısmı 1. Dönem konuları arasında yer alırken bir kısmı ise 2. Dönem konuları arasında yer almaktadır. Maddenin hâl değişimi, maddelerde meydana gelen değişimler ve maddenin ayırt edici özellikleri 1. Dönem konuları arasındadır.

5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem Konuları

5. Sınıf düzeyindeki öğrencilere verilen Fen Bilimleri dersinin ikinci dönem konuları ise MEB tarafından belirlenen müfredatta ve ders kitabında yer alan 4. Ünitenin konularının yarısından ve son 3 üniteden oluşmaktadır. Bu ünitelerin içeriğini kısaca özetlemek gerekirse:

4.Ünite: Madde ve Değişim

Bu ünitenin 2. Dönem konuları arasında ısı ve sıcaklık ve ısının maddeler üzerindeki etkileri bulunmaktadır. Öğrencilere ısı ve sıcaklık hakkında bilgiler kazandırmak ve ısının maddeler üzerindeki etkilerini öğretmek amaçlandırılmıştır.

5.Ünite: Işığın Yayılması

Bu ünitede ışığın yayılması, ışığın yansıması, ışığın maddeyle karşılaşması ve tam gölge konularında bilgiler verilmektedir. Işık ve maddenin karşılaşması sonucunda ne olduğu ve tam gölgenin oluşumu öğretilmektedir.

6.Ünite: İnsan ve Çevre

Bu ünitenin temel konuları biyoçeşitlilik, insan ve çevre ve yıkıcı doğa olaylarıdır. Bu ünite ile çocuklara insan ve çevre hakkında bilgiler vermek ve yıkıcı doğa olaylarının neler olduğu anlatmak amaçlanmıştır.

7.Ünite: Elektrik Devre Elemanları

Bu ünitede; devre elemanlarının sembollerle gösterimi ve devre şemaları, basit elektrik devresi elemanları ve sembolleri öğretilmektedir. Bu ünitenin amacı basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenleri ve lambaların parlaklığının nasıl değiştiğini öğretmektir.