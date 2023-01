5. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 5. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Kelime tekrarı, İngilizce'yi öğrenmek için önemlidir ve bu yüzden çok sayıda öğrenci 5. sınıf İngilizce kelimeleri bilmek ve alıştırma yapmak ister. Küçük yaşlardan itibaren görülen İngilizce dersinde başarılı olabilmek için 5. sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları neler diye sormak ve bunlara çalışmak gerekir. 5. sınıf İngilizce 1. ünite kelimeleri neler diyenler, doğal olarak yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanan öğrencilerdir. 5. sınıf İngilizce 2. ünite kelimeleri hangileridir?

5. Sınıf İngilizce Kelimeleri Neler?

İngilizce dersi, öğrencilerin geleceği için ayrı bir öneme sahiptir. Yabancı dil öğrenmeye yeni başlayan ilköğretim öğrencilerinin yapması gereken ise bol bol konu tekrarı yapmak ve yeni kelimeler öğrenmektir. Farklı İngilizce kelimeler öğrenmek, en az gramer yapısı kadar önemlidir. Ne kadar çok sözcük bilinir ise İngilizce konuşmak da bir o kadar kolaylaşır. Öte yandan, Liselere Geçis Sistemi (LGS) sınavında İngilizce'den yüksek net yapmak neredeyse Türkçe ve Matematik kadar gereklidir.

İngilizce dersi aynı zamanda, genel başarı ortalamasını etkileyen bir derstir. Teşekkür veya Takdir Belgesi gibi hedefleri olan öğrencilerin İngilizce'den yüksek not alması gerekir. Bu yüzden, okullar açılmadan önce ders çalışmaya başlamak büyük ölçüde fayda sağlar. 5. sınıf 1. ünitedeki kelimelere bakıldığında bunların, alan isimlerinden, günlerden, soru zamirlerinden ve eylemlerden oluştuğu görülür. 2. ünitedeki kelimeler ise daha çok şehir ve ülke gibi konumları, çeşitli eylemleri ve yönleri ifade eder. Bu kelimelerin yer aldığı örnekler, cümle yapıları ile birlikte incelenir. Öğrencilerin bu kelimeleri, gramer yapısına dikkat ederek şimdiki, geçmiş veya gelecek zamana uygun bir biçimde kullanmaları gerekir. Aşağıda ise İngilizce 5. sınıf 1. ve 2. ünite kelimeleri verilmiştir.

Unit 1 – HELLO!

VOCABULARY

Hello! / Hi! : Merhaba, selam

Welcome: Hoş geldiniz!

What is your name? : Adın ne?

My name is …….… : Benim adım ………

How old are you? : Yaşın kaç?

I'm ten years old. : On yaşındayım.

Nice to meet you: Tanıştığıma memnun oldum.

Glad to meet you: Tanıştığıma memnun oldum.

My pleasure: Zevkle. O zevk bana ait.

Where are you from? : Nerelisin?

I am from Turkey: Türkiyeliyim.

What nationality are you? / What is your nationality? : Vatandaşlığın nedir?

I am Turkish: Ben Türk'üm.

How many languages do you speak? : Kaç tane dil konuşuyorsun?

Where do you study: Nerede okuyorsun/öğrenim görüyorsun?

4. Sınıf İngilizce Kelimeler

Introduce: Tanıtmak, tanıştırmak

Live: Yaşamak

Everyone: Herkes

Friend: Arkadaş

Family: Aile

Student: Öğrenci

School: Okul

Primary school: İlkokul

Secondary school: Ortaokul

High school: Lise

Partner school: Ortak/Arkadaş okul

School subjects: Okul konuları

Grade: Sınıf, kademe

Class: Sınıf

Classmate: Sınıf arkadaşı

Study: Okumak, öğrenim görmek

Speak: Konuşmak

Like: Sevmek

Dislike: Sevmemek

Favourite: Favori, en sevilen

Guest: Misafir, konuk

World: Dünya

Country: Ülke

Nationality: Vatandaşlık, uyruk

Flag: Bayrak

Language: Dil

Age: Yaş

ID Card: Kimlik kartı

Talk about: … hakkında konuşmak

Do exercise: Egzersiz yapmak

Double: Çift, iki tane, ikişer