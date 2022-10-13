5. Sınıf İngilizce Konuları - MEB 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

5. sınıf İngilizce konuları içerisinde öğrencilere farklı bilgiler anlatılır. Kendilerini tanımaları ve karşılarındakine nasıl hitap edecekleri gibi konularda detaylı bilgiler verilir. 5. sınıf 1. Ve 2 dönem İngilizce kitabı içerisindeki örnek konularla da konu anlatımları desteklenir. Bir önceki sene öğrendiklerinin üzerine yeni bilgiler öğrenme imkanı sunulur. MEB 5. sınıf İngilizce ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem) hakkında tüm merak edilenleri paylaştık.

5. Sınıf İngilizce Konuları

5. sınıf İngilizce dersinin konuları öğrencilerin bir önceki sınıfta aldıkları dersin devamı niteliğindedir. Bir önceki sınıfta temel kavramları ve çeşitli kelimeleri öğrenirken 5. sınıf düzeyinde öğrencilerin selamlaşma, yaşadıkları şehir, oyun ve hobiler gibi konuları öğrenmektedir. Beşinci sınıf düzeyinde öğrenciler şu İngilizce konuları görecektir:

5. Sınıf İngilizce Birinci Dönem Üniteleri

1. Ünite: Hello! (Merhaba, Selam)

2. Ünite: My Town (Şehrim)

3. Ünite: Games and Hobbies (Oyun ve Hobiler)

4. Ünite: My Daily Routine (Günlük Rutinim)

5. Ünite: Health (Sağlık, Sıhhat)

5. Sınıf İngilizce İkinci Dönem Üniteleri

6. Ünite: Movies (Filmler)

7. Ünite: Party Time (Parti Zamanı)

8. Ünite: Fitness (Spor)

9. Ünite: The Animal Shelter (Hayvan Barınağı)

10 Ünite: Festivals (Festivaller)

Konularını iki dönem içerisinde öğreneceklerdir.

5. Sınıf İngilizce Dersi Kazanımları

5. sınıf öğrencilerine verilen İngilizce derslerinde birçok farklı konu yer alır. Öğrenciler sınıf içerisinde birbirleri ile İngilizce kelimeler ile selamlaşmayı öğrenirler. Aynı zamanda şehirlerini kendi ifadeleri ile İngilizce olarak anlatabilirler. Oyun ve hobiler hakkında temel seviyede sohbet etmeyi öğrenebilirler. Günlük rutinlerini İngilizce olarak ifade edebilir, hastalık isimlerini bu sınıf seviyesinde öğrenme şansı bulabilirler.

İkinci döneme gelindiğinde filmlerden konuşmaya başlayabilirler. Sevdikleri bir filmin hangisi olduğunu dile getirebilirler. Bununla birlikte partiler ve spor gibi konularda İngilizce kelimeleri kolay ifade edebilme imkanı bulabilirler. Festival ve hayvan isimlerini İngilizce olarak söyleyebilirler.

MEB 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

MEB tarafından hazırlanan İngilizce ders müfredatı öğrencilerin kolay kavrayabilecekleri konulardan meydana gelir. 5. sınıf düzeyinde öğrencilere her iki dönemde toplamda 10 ünitelik İngilizce dersi verilir. Her ünite içerisinde de öğrencilerin rutin yaşamlarında kullanabilecekleri düzeyde kelimeler öğrenmeleri beklenir. Dersler sırasında karşılıklı diyaloglara yer verilerek konuşma açısından da öğrencilerin kendilerini geliştirmesi beklenir.