5. Sınıf Matematik Konuları - MEB 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

Matematiksel yetkinlikler, günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemleri çözmek amacı ile matematiksel düşünme tarzını geliştiren bir uygulamadır. MEB 5. sınıf Matematik ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem), ortaokul birinci sınıf öğrencileri için özenle seçilir. Pek çok veli bu nedenle 5. sınıf Matematik konuları hakkında araştırma yapmaktadır. Yazımızın devamında konu hakkında bilmeniz gereken tüm detaylara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

2022 – 2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 5. sınıf Matematik konuları 6 üniteye ayrılıyor. Bu üniteler ise şu şekilde sıralanıyor:

1. Ünite: Doğal Sayılar / Doğal Sayılarla İşlemler

2. Ünite: Kesirler / Kesirlerde İşlemler

3. Ünite: Ondalık Gösterim / Yüzdeler

4. Ünite: Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler / Üçgen ve Dikdörtgenler

5. Ünite: Veri Toplama ve Değerlendirme / Uzunluk ve Zaman Ölçme

6. Ünite: Alan Ölçme / Geometrik Cisimler

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları Nelerdir?

5. sınıf 2022 – 2023 eğitim yılında matematik müfredatının kazanımlarına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

1. Ünite Kazanımları:

9 basamaklı doğal sayıları okuyabilir ve yazabilir.

En çok 9 basamaklı doğal sayıların basamaklarını, basamak değerlerini ve bölüklerini belirtebilir.

En çok 5 basamaklı olan doğal sayılar ile toplama ve çıkarma yapabilir.

İki basamaklı doğal sayıları zihinde toplayabilir ve çıkarabilir.

3 basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemlerini gerçekleştirebilir.

4 basamaklı doğal sayıyı, iki basamaklı bir doğal sayıya bölebilir.

4 işlem içeren problemleri çözebilir.

Doğal sayıların karesini ve küpünü üslü olarak ifade edebilir.

2. Ünite Kazanımları:

Birim kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterebilir.

Bir doğal sayı ile birleşik kesri karşılaştırabilir.

Pay ya da paydaları eşit kesirleri sıralayabilir.

Paydaları eşit olan ya da birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesri, toplayabilir ve çıkarabilir.

3. Ünite Kazanımları:

Paydası10, 100 ve 1000 olan kesirleri ondalık gösterim şekilleri ile ifade edebilir.

Ondalık gösterimleri belirtilen sayıları, sayı doğrusunda gösterebilir ve sıralayabilir.

Ondalık gösterimleri belirtilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerçekleştirebilir.

Paydası 100 olan kesirleri yüzde ile ifade edebilir.

Bir çokluğun, belirtilen yüzdesine denk gelen miktarı bulabilir.

4. Ünite Kazanımları:

Bir doğru parçasına eşit uzunlukta olan doğrular çizebilir.

Dar, geniş ve dik açılar oluşturabilir.

Çokgenlerin temel elamanlarını belirleyerek çizebilir.

Açı ve kenarlara göre üçgenler oluşturabilir.

5. Ünite Kazanımları:

Zaman ölçü birimlerini tanır.

Uzunluk ölçme birimlerini tanır ve birbirlerine dönüştürmeyi yapabilir.

Araştırma soruları için veri toplayarak tablo halinde gösterebilir.

Sütun grafiği inceleyerek yorumlayabilir.

6. Ünite Kazanımları: