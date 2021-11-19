5. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Sosyal Bilgiler dersleri, ilkokul 4. Sınıftan itibaren başlayarak, 8. Sınıfın sonuna kadar sürdürülür. Bu dersin tüm sınıf düzeylerindeki içeriği ve işlenişi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'na göre belirlenir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda öğrencilere kazandırılmak üzere belirlenmiş olan temel beceriler şunlardır:

Araştırma

Çevre konusunda temel bir okuryazarlık

Değişimleri ve süreklilikleri algılayabilme

Dijital okuryazarlık

Eleştirel düşünebilme

Empati kurabilme

Finans konusunda temel bir okuryazarlık

Girişimcilik becerileri

Gözlem yapma

Harita okuma

Hukuk konusunda temel bir okuryazarlık

İletişim bilgisi

İş birliği yapma

Kalıp yargılardan ve önyargılardan sıyrılma

Kanıtlara dayanma

Karar verebilme

Konum analizi yapabilme

Medya konusunda temel bir okuryazarlık

Mekânı algılayabilme

Öz denetim yapabilme

Politik okuryazarlık

Sorun çözme

Toplumsal katılım

Tabloları, grafikleri ve diyagramları çizebilme ve yorumlayabilme

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşabilme

Yenilikçi düşünce

Zamanı ve kronolojiyi algılayabilme

Sosyal Bilgiler dersi kapsamında öğrenciye kazandırılması amaçlanan tüm bu beceriler, Öğretim Programı kapsamında belirlenen müfredata uygun olarak, Sosyal Bilgiler ders kitaplarının kullanımı yoluyla öğrencilere verilir. Sosyal Bilgiler dersi içeriğinin, iyi bir toplumsal yaşam kurabilmek için öğrencilere kazandırmayı amaçladığı bazı toplumsal değerler vardır: Adalet, aile birliğinin önemini anlama, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkan olmak, dayanışma ruhu, duyarlı olma, dürüst olma, estetik, eşitlik, özgürlük, saygı ve sevgi, sorumluluk, tasarruf, vatanseverlik, yardımseverlik. Tüm bu değerler, Sosyal Bilgiler eğitimi süresince her sınıf düzeyinde üniteler içinde işlenen konular içinde öğrencilere verilmektedir. Sosyal Bilgiler dersi kapsamında belli öğrenme alanları tanımlanmıştır. Ders kitaplarında yer alan üniteler de bu öğrenme alanları ile ilişkili olarak kurgulanmıştır: Birey ve toplum, kültür ve miras, insanlar, yerler ve çevreler, bilim, teknoloji ve toplum, üretim, dağıtım ve tüketim, etkin vatandaşlık, küresel bağlantılar. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı kapsamında bulunan ve söz konusu öğrenme alanlarıyla ilişkili olarak kurgulanmış olan üniteler de çeşitli konular üzerinden ilerler.

5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi müfredatı ve ders kapsamında yer alan konular

5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında toplam olarak 7 adet ünite bulunur:

1. Toplum İçinde Ben: Beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersinin bu ilk ünitesinde, çocukların birer çocuk ve aynı zamanda yurttaş olarak sahip oldukları haklara değinilmektedir.

2. Ülkem, Kültürüm ve Tarihim: Bu ünitede ülkemizin çeşitli güzellikleri, tarihsel gelişimi ve kendine has kültürel özellikleri öğretilir.

3. Yaşadığımız Yer: Bu ünitede ilk olarak ülkemizin haritası, ardından da ülkemizin iklimi ve ülkemizde var olan çeşitli afet riskleri ile çevresel sorunlara değinilir.

4. Teknoloji ve Yaşam: Bu ünite kapsamında teknoloji ve toplum ilişkisi, doğru bilgiye erişmenin yolları, internet kullanımı ve bilim insanlarının sahip oldukları bazı özelliklere değinilir.

5. Üretimden Tüketime: Bu ünitede, yaşadığımız yerde yapılan ekonomik faaliyetler, çevremizde bulunan meslekler, ekonominin yaşamla olan ilişkisi, üretim süreçleri ve ekonomik kalkınma için yeni fikirler gibi konulara değinilir.

6. Toplum İçin Çalışanlar: Bu ünitede halka hizmet eden bazı görevlilere, yaşadığımız yerin yönetimine, düşünce özgürlüğüne ve ülkemizin bağımsızlığının sembollerine değinilir.

7. Küresel Etkileşim: Bu ünitede ise yaşadığımız çevrenin ülkemiz ekonomisine yaptığı katkı, ticaret ve teknoloji ilişkisi, turizmin önemi ve insanlığın ortak mirası gibi konular yer alır.