5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları - MEB 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları; Bağımsızlık, özgürlük, barış, yardımseverlik, çalışkanlık, bilimsellik, dayanışma, duyarlılık, hoşgörü, aile birliğine önem verme, sorumluluk gibi becerileri içermektedir. Bu gibi yetenekleri kazandırmayı amaçlayan konular, Sosyal Bilgiler 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilköğretim programında yer alan içeriklerden bazılarıdır. Sosyal Bilgiler, toplumun örf ve adetlerini, kültürlerini, inançlarını, yaşayışlarını incelemektedir. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları nelerdir? MEB 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. Ve 2. Dönem) nelerdir? Merak edilen detaylar…

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

2022-2023 eğitim öğretim yılı için 5. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları, 5. Sınıf sosyal bilgiler müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretim programı adı altında 2022-2023 yılı için yayınlanmıştır. 5.sınıf sosyal bilgiler konularını sıralayacak olursak;

1. Dönem Sosyal Bilgiler Üniteleri

Birey ve Toplum

Kültür ve Miras

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Bilim, Teknoloji ve Toplum

2. Dönem Sosyal Bilgiler Üniteleri

Bilim, Teknoloji ve Toplum,

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Etkin Vatandaşlık

Küresel Bağlantılar' dır.

5. Sınıf 1. Ve 2. Dönem Sosyal Bilgiler Müfredatı Programı

5.sınıf 1. Ve 2. Dönem Sosyal Bilgiler Müfredatı programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan konuların farklı kazanımları bulunmaktadır. Bu kazanımlar şu şekildedir;

Birey ve Toplum konusunda öğrenci;

Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik, aile birliğine önem verme ve sorumluluk gibi değerlerle sosyal katılım becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmaktadır. Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranmayı öğrenmektedir.

Kültür ve Miras konusunda öğrenci;

Bu öğrenme alanı işlenirken, estetik ve kültürel mirasa duyarlılık gibi değerlerle Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma ile araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmaktadır. Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirlemektedir.

İnsanlar, Yerler ve Çevreler konusunda öğrenci;

Bu öğrenme alanı işlenirken, doğal çevreye duyarlılık ve dayanışma gibi değerlerle harita okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı ve gözlem gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmaktadır. Öğrenci yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.

Bilim, Teknoloji ve Toplum konusunda öğrenci;

Bu öğrenme alanı işlenirken dürüstlük, çalışkanlık ve bilim etiği gibi değerlerle öz denetim ve dijital okuryazarlık gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmaktadır. Öğrenci, sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim konusunda öğrenci;

Bu öğrenme alanı işlenirken, sorumluluk değeriyle iş birliği, yenilikçilik, girişimcilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmaktadır.

Etkin Vatandaşlık konusunda öğrenci;

Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve bağımsızlık gibi değerlerle araştırma ve sosyal katılım gibi becerilerinde öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmaktadır.

Küresel Bağlantılar konusunda öğrenci;

Öğrenci, yaşadığı yer ve çevresinin ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerdeki rolünü araştırır. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras ögelerine örnekler verir.