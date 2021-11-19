5. Sınıf Türkçe konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Türkçe dersi, temel eğitimin ilk yılından itibaren öğrencilere verilen en önemli derslerden biridir. Dilimizin kurallarının ve kullanım biçimlerinin en doğru şekilde öğretilmesi hem toplum yaşamında sağlıklı bir konum elde edilebilmesi için, hem de millî ve manevi değerlerimizin tüm çocuklarımız tarafından benimsenebilmesi için çok önemlidir. Bu nedenlerle Türkçe dersi Millî Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı öğretim programı kapsamında özenle öğretilmektedir. İlkokul 1. Sınıftan itibaren verilen Türkçe dersleri, 5. Sınıf düzeyine gelindiğinde, daha da detaylanır ve kapsamı genişler. 5. Sınıf Türkçe dersi müfredatında yer alan temel alanlar ve bu alanlar kapsamında kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır:

1 – Dinleme / İzleme

Dinleme ve izleme becerileri bir bütün olarak, öğrencilerin dinledikleri ve izledikleri içerikleri anlamalarını ve zihinlerinde canlandırmalarını kapsar. Dinleme ve izleme becerileri, içerikte yer alan yalnızca sözlü unsurları değil, sözlü olmayan örneğin beden dili gibi unsurları da anlayabilmeyi gerektirir.

2 – Konuşma

Konuşma becerileri, öğrencilerin gerektiğinde önceden hazırlık yapmak suretiyle, gerektiğinde ise önceden hiçbir hazırlık yapmaksızın konuşmalar yapabilmelerini sağlamaya yöneliktir. Öğrencilere kazandırılması amaçlanan konuşma becerileri, belirli stratejileri kullanarak bilinçli bir şekilde konuşma yapmayı gerektirir. Öğrencilerin konuşmaları sırasında kelimeleri yerli yerinde kullanmanın yanında, beden dilini ve tüm sözsüz iletişim unsurlarını da doğru ve yerinde kullanmaları da beklenir.

3 – Okuma

Okuma becerileri, öğrencilerin noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz şekilde doğru okumalar yapmasını hedefler. Okuma becerileri geliştirilirken, çeşitli okuma stratejileri geliştirilmesi de beklenir. Okuma becerileri kazandırılırken, Türkçenin söz zenginliğinin hakkını vererek öğretilmesi amaçlanmaktadır.

4 – Yazma

Yazma becerileri, öğrencilerin şiir, bilgilendirici metinler, hikâye edici düz yazılar gibi farklı türlerde yazılar yazmalarını sağlamaya yöneliktir. Tüm bu türlerdeki metinleri yazarken öğrencilerin Türkçenin yazım kurallarını doğru ve amacına uygun bir şekilde kullanmaları hedeflenir.

5. sınıf Türkçe dersi müfredatı ve ders içerikleri

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda kullanılan Türkçe ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2019 yılında onaylanmıştır. Söz konusu ders kitabı, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle 5 yıllığına ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Hâlen kullanılmaya devam eden bu ders kitabı, toplam 8 adet tema ekseninde hazırlanan ünitelerden oluşmaktadır:

Birey ve Toplum

Bu tema etrafında geliştirilen ilk ünite, memleket sevgisi, Anadolu kültürünün değerli yönleri gibi konuları işleyen metinler üzerinden öğretilir.

Millî Mücadele

Millî mücadele teması etrafında hazırlanan bu ünite, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir metinle başlar ve devamında Dumlupınar Savaşı'na, 1918 yılındaki Çanakkale Savaşı'na ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne değinen okuma, yazma ve dinleme etkinlikleri bulunur.

Doğa ve Evren

Doğa ve evren temalı bu ünitenin içeriğinde yer alan etkinliklerde değinilen konular arasında nehirler, deprem gibi doğa olayları yer almaktadır.

Millî Kültürümüz

Millî kültürümüz temalı bu ünitede, geleneksel kültürümüzün bir parçası olan kilimlerle ilgili bir konu bulunur. Ardından Vatan Yahut Silistre, Boğaç Han, Ali Kuşçu, Geyik Ana gibi konu başlıkları altında okumalar ve izleme/dinleme etkinlikleri yer alır.

Vatandaşlık

Vatandaşlık temalı bu ünite içinde, özgürlük kavramıyla ilgili, bilinçli tüketici olmakla ilgili ve yine her vatandaşı ilgilendirecek çeşitli konularla ilgili okuma ve dinleme/izleme etkinlikeri yer alır.

Sağlık ve Spor

Sağlık ve spor temalı bu ünitede öğrencilere dilimizi öğretmek için kullanılacak olan yazılı, sözlü, görsel ve işitsel materyaller, sağlık ve sporun önemine dair içeriklere sahiptir.

Erdemler

Erdemler başlıklı yedinci ünitede, iyilik yapmanın, büyüklere saygının, yaşamı sevmenin ve paylaşımcı olmanın önemini vurgulayan içerikler yer alır.

Bilim ve Teknoloji

Bu ünitede, sosyal medya, geleceğin akıllı ulaşım sistemleri gibi konulara ve Aziz Sancar, Pastör gibi bilim insanlarının yaşamlarına ve çalışmalarına değinen metinler bulunur.