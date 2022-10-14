5. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

5.sınıf Türkçe konuları diğer sınıflarda olduğu gibi öğrencilerin okuma, yazma pratiklerinin gelişmesi için ve kazanımları için önemli bir derstir. MEB bir öğrencinin her üst sınıfa geçmesiyle bu pratiklerin gelişme seviyesinin arttırmasını hedeflemektedir. İşte 5. sınıf Türkçe ders kitabı müfredatı da bu yönde hazırlanmıştır. Bu sınıfın ders kitabında daha çok anlam üzerine odaklanıldığı görülmektedir. 5. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe müfredatı programı incelendiği takdirde bahsedilen dersin hedefi anlaşılacaktır.
Diğer yıllarda olduğu gibi 2022/2023 eğitim öğretim yılında da her ders için yeni müfredat belirlenmiştir. 5. sınıf Türkçe ders konuları için de yeni eğitim öğretim yılına uygun müfredat hazırlanmıştır. 5. sınıfın ilk dönemi ya da ikinci dönemi olsun öğrencinin okuduğunu anlamasına yönelik konular yer almaktadır. Türkçe dersinin öğrencide aşılamak istediği bu özellik, 1. ve 2. dönem konularını incelediğimizde daha da belirgin olacaktır.
5. sınıf 1. dönem Türkçe ders konuları çok fazla kategoriden oluşmaktadır. Bu dönem sözcükte anlamı, sözcükler arası anlam ilişkilerini, kökler ve ekleri, söz gruplarında anlamı, cümlede anlamı, cümle yorumlamayı, parçada anlamı, paragrafın anlam yönünü, paragrafın yapı yönünü ve ses bilgisini kapsamaktadır. Görüldüğü üzere öğrencinin daha çok okuduğunu anlamasına ve bilgi sahibi olmasına yönelik konular mevcuttur. 1. dönem konularının detayları ise şöyledir:
Gerçek Anlam, Terim Anlam, Mecaz Anlam
Çok Anlamlılık
Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt Anlamlı Sözcükler
Metin Türleri
Söz Sanatları
Kökler ve Ekler
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler
Neden-Sonuç Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri
Anlatım Biçimleri
Düşünceyi Geliştirme Biçimleri
Anlatıcı Türleri
Görsel Yorumlama
Ana Düşünce
Ana Duygu
Konu
Başlık
Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
5. sınıf 2. dönem Türkçe ders konuları daha çok okunan bir metin üzerinden yapılacak çıkarımları ve öğrenilecek bilgileri içermektedir. 2. Dönem konularının detayları ise şöyledir:
Giriş, Gelişme, Sonuç
Parça Oluşturma
Parça Tamamlama
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Olayları Oluş Sırasına Göre Sıralama
Cümlede Anlam
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Metin Türleri
Parçada Anlam
Hikâye Unsurları
Gerçek ve Kurgusal Unsurlar
Metin Karşılaştırma
Görsel Okuma