5. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

5.sınıf Türkçe konuları diğer sınıflarda olduğu gibi öğrencilerin okuma, yazma pratiklerinin gelişmesi için ve kazanımları için önemli bir derstir. MEB bir öğrencinin her üst sınıfa geçmesiyle bu pratiklerin gelişme seviyesinin arttırmasını hedeflemektedir. İşte 5. sınıf Türkçe ders kitabı müfredatı da bu yönde hazırlanmıştır. Bu sınıfın ders kitabında daha çok anlam üzerine odaklanıldığı görülmektedir. 5. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe müfredatı programı incelendiği takdirde bahsedilen dersin hedefi anlaşılacaktır.

5. Sınıf Türkçe Konuları

Diğer yıllarda olduğu gibi 2022/2023 eğitim öğretim yılında da her ders için yeni müfredat belirlenmiştir. 5. sınıf Türkçe ders konuları için de yeni eğitim öğretim yılına uygun müfredat hazırlanmıştır. 5. sınıfın ilk dönemi ya da ikinci dönemi olsun öğrencinin okuduğunu anlamasına yönelik konular yer almaktadır. Türkçe dersinin öğrencide aşılamak istediği bu özellik, 1. ve 2. dönem konularını incelediğimizde daha da belirgin olacaktır.

5. Sınıf 1. Dönem Türkçe Ders Konuları

5. sınıf 1. dönem Türkçe ders konuları çok fazla kategoriden oluşmaktadır. Bu dönem sözcükte anlamı, sözcükler arası anlam ilişkilerini, kökler ve ekleri, söz gruplarında anlamı, cümlede anlamı, cümle yorumlamayı, parçada anlamı, paragrafın anlam yönünü, paragrafın yapı yönünü ve ses bilgisini kapsamaktadır. Görüldüğü üzere öğrencinin daha çok okuduğunu anlamasına ve bilgi sahibi olmasına yönelik konular mevcuttur. 1. dönem konularının detayları ise şöyledir:

Gerçek Anlam, Terim Anlam, Mecaz Anlam

Çok Anlamlılık

Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Metin Türleri

Söz Sanatları

Kökler ve Ekler

Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler

Neden-Sonuç Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri

Koşul-Sonuç Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

Örtülü Anlam

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Cümlede Anlam İlişkileri

Anlatım Biçimleri

Düşünceyi Geliştirme Biçimleri

Anlatıcı Türleri

Görsel Yorumlama

Ana Düşünce

Ana Duygu

Konu

Başlık

Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

5. Sınıf 2. Dönem Türkçe Ders Konuları

5. sınıf 2. dönem Türkçe ders konuları daha çok okunan bir metin üzerinden yapılacak çıkarımları ve öğrenilecek bilgileri içermektedir. 2. Dönem konularının detayları ise şöyledir:

Giriş, Gelişme, Sonuç

Parça Oluşturma

Parça Tamamlama

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Olayları Oluş Sırasına Göre Sıralama

Cümlede Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Metin Türleri

Parçada Anlam

Hikâye Unsurları

Gerçek ve Kurgusal Unsurlar

Metin Karşılaştırma

Görsel Okuma