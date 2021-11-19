5. Sınıf yabancı dil (İngilizce) konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızda okutulan İngilizce dersleri sırasında dikkat edilen bazı hususlar vardır: Dersler sırasında sınıf içi iletişim mümkün olduğu ölçüde İngilizce olarak sürdürülür. Öğrencilerin, gelişen İngilizce becerilerini, eğitimin her aşamasında aktif olarak kullanarak pekiştirmesi sağlanır.

Öğrenciler, derslerde kullanılan görsel ve işitsel materyaller ile sürekli olarak İngilizce'ye maruz bırakılır. İngilizce öğretimi süreçleri, sanatsal aktiviteler, el sanatları ve dramalarla desteklenir, böylece dilin öğrenilmesi hem daha eğlenceli hale gelir, hem de kolaylaşır. Öğrencilere motivasyon kazandırmak ve İngilizce eğitimine daha sıkı sarılmalarını sağlamak amacıyla, başarmaları gereken hedefler verilir ve onlar bu hedeflere ulaştıkça takdir edilirler. Tüm bu uygulamalardan da anlaşıldığı gibi, İngilizce eğitimi öğrencilere eğlenceli aktivitelerle ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacak uygulamalarla sürdürülmektedir.

2021-2022 MEB Yabancı Dil (İngilizce) ders konuları nelerdir?

İngilizce eğitiminin ilkokul 2. Sınıftan itibaren başlayan ilk aşaması A1 düzeyi olarak adlandırılır. İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar düzeyindeki eğitim ise A1 düzeyinin birinci aşamasını oluşturur. Ortaokula başlandığında, beşinci ve altıncı sınıflarda verilen eğitim, A1 düzeyinin ikinci aşaması olarak adlandırılır. Yedinci sınıftan itibaren verilen eğitim ise İngilizce eğitiminin A2 düzeyine tekabül eder.

Beşinci sınıfta verilen, A1 düzeyinin ikinci aşamasına tekabül eden İngilizce eğitiminin temel amacı, öğrencilerin bu dile olan öğrenme ilgilerini artırmakla birlikte, artık yavaş yavaş bu derste öğrenilen dil bilgisini gerçek yaşamda kullanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda 5. Sınıf düzeyinde yer alan ana temalar şunlardır:

Öğrencilerin yaşadıkları şehir

Sağlık sorunları

Gündelik işler

Hobiler

Sosyal etkinlikler

Duygular

Spor etkinlikleri

Bu temalar etrafında öğrencilere, gündelik yaşamda karşılarına çıkabilecek birçok durumda kendilerini İngilizce olarak nasıl ifade edecekleri öğretilir. Bu öğretim sırasında ders materyali olarak çizgi filmler, posterler, resimler, masallar, öyküler, haritalar, resimli sözlükler, kartpostallar, şarkılar, şiirler, listeler ve menüler gibi birçok farklı türden metin kullanılır.