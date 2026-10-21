5 üniversiteden herkese ücretsiz eğitim

Üniversite öğrencisi olmayanlara da Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden ücretsiz eğitim alma fırsatı doğdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu, 18 yaşını dolduran herkese kapılarını açıyor. Yapay zekâdan veri analizine, iklim değişikliğinden sürdürülebilirliğe kadar 16 farklı eğitim modülünün yer aldığı platforma başvurular 26 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

ÜÇ FARKLI OKULDA 16 EĞİTİM

Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen platformda Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ akademisyenleri de ders verecek. Yapay Zekâ Okulu'nda makine öğrenmesi ve modern yazılım geliştirme, Veri Analizi Okulu'nda istatistik ve veri analitiği, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu'nda ise iklim değişikliği, temiz enerji teknolojileri ve döngüsel ekonomi gibi konular işlenecek. Tamamen çevrim içi gerçekleştirilecek eğitimler 3 Kasım'da başlayacak ve iki dönem halinde yaklaşık 24 hafta sürecek. Üniversite öğrencileri, mezunlar, akademisyenler ve çalışanların başvurabileceği programda herhangi bir ön koşul bulunmuyor. Adaylar en fazla iki modül seçebilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimlerde başvurular not ortalaması, İngilizce seviyesi ve motivasyon mektubu gibi ölçütlerle değerlendirilecek. Devam ve başarı koşullarını karşılayanlara ilgili belgeler verilecek. Başvurular dijitaluniversiteplatformu.org adresinden yapılabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör