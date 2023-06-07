5 Yaş Etkinlikleri - 5 Yaşındaki Çocukla Yapılabilecek Etkinlikler, Zeka Geliştirici Ve Eğitici Aktiviteler

Çocukların ilk eğitimlerini aileden almaktadırlar, bu eğitim içerisinde en önemli kısımlardan birisi de okul öncesi eğitimidir. 5 yaş grubu çocuklar okul öncesi yaş grubuna dahildir, bu nedenle 5 yaş etkinlikleri çocuğun ilerideki eğitim hayatını kolaylaştıracak zemini sağlamaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında 5 yaş çocuk ile yapılabilecek etkinlikler hakkında fikir sahibi olmak esasında ebeveynlerin bir görevidir. Peki, zeka geliştirici 5 yaş aktiviteleri ve oyunlar nelerdir? Gelin bu suallerin yanıtlarını birlikte ele alıp, inceleyelim…

5 Yaş İçin Ev Etkinlikleri

Çocuklar kuşkusuz ki ailelerin en değerlileri, onların sağlığı ve mutluluğu bütün anne babaların en elzem gayeleridir. Anne babalar çocuklarının nasıl ki sağlığına, yediğine içtiğine dikkat ediyorsa eğitimine de öyle dikkat etmesi gereklidir. Bir çocuğun okul dönemi öncesi aldığı verim bir ömür boyu o çocuğa katkı sağlayacaktır. Bu durumun bilincinde olan ebeveynler 5 yaş okul öncesi çağındaki çocukları için ev içinde yapılabilecek eğitici etkinlikleri merak etmektedir. Sizler için 5 yaşındaki çocuklar için evde yapılması mümkün olan eğitici etkinlikleri sıraladık;

Hikaye ya da masal okuma; ebeveynlerin çocuklarına düzenli olarak kitap okuması çocuğun dinleme, dinlediğini kavrama yetisini oldukça güçlendiren bir aktivitedir.

Birlikte yemek yapma; çocuğun sevdiği bir yemeği onunla birlikte yapmak hem onu oldukça mutlu edecek hem de organize olma, el becerisi, öz güven ve motivasyon yetilerini geliştirecektir.

Parmak kukla; çocuğunuzla birlikte hazırladığınız parmak kuklalar ile karşılıklı kukla tiyatrosu oynamak onu oldukça eğlendirecek, ailecek güzel vakit geçirmenizi sağlayacaktır. En önemlisi ise çocuğun hayal gücünü ve iç dünyasını ortaya özgürce sunma imkanı olacaktır.

Son harften kelime bulmaca; hiçbir materyale ihtiyaç duyulmayan bu oyun ailecek vakit geçirirken aynı zamanda çocuğun kelime haznesini geliştirmeye oldukça yardımcı olacaktır.

5 Yaş İçin Zeka Geliştirici Ve Eğitici Aktiviteler

İlk okul öncesi yani 5 yaş dönemi, çocukların eğitimleri ve zeka gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Bu çağlardaki çocukların hem evde hem de okul öncesi eğitim kurumlarında zeka geliştirici aktivitelerle meşgul olması onlara oldukça fayda sağlayacaktır. Bahsi geçen 5 yaş eğitici ve zeka geliştirici aktivitelerden bazıları ise şunlardır;

Renkler ve şekiller; çocukların hafızasını kuvvetlendirmek ve geometrik şekilleri öğrenmesi için en faydalı etkinliklerden birisidir.

Oyun hamuru; bütün çocukların severek oynadığı oyun hamurları ile çeşitli aktiviteler yapmak konsantre olma ve el becerisi yetilerine oldukça fayda sağlayacaktır.

Rakamları öğrenme; okul öncesi eğitimde mutlaka yer verilen konulardan birisi de rakamlardır. 5 yaşındaki bir çocuk kolaylıkla rakamları öğrenebilir, bu ona ön matematik bilgisi verirken hafızasını güçlendirecektir.

Yapboz; görsel anlamda gelişim, dikkatini verme gibi konularda çocuğa oldukça faysa sağlayacaktır.

Deve cüce oyunu; bütün çocukların hayli eğlenerek oynadığı bu oyun işitsel tepki ve refleks yetilerini geliştirmektedir.