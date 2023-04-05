5 Yaş Masalları Oku - Uzun ve Kısa, En Güzel, Eğitici 5-6 Yaş Masalları

5 yaş masalları ile çocuğunuzun kişisel gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. 5 6 yaş masalları oku kategorisinin eğitici olduğu bu nedenle vurgulanabilir. 5 yaş kısa masallar veyahut uzun masallar muhakkak çocuğunuzun odasında bulunmalıdır. Çünkü görsellerden yola çıkarak 5 yaş masal oku işlemi gerçekleştirilebilir. Bu sayede çocuğunuzun kendi hayal dünyası da aktifleşir. Özellikle akşam 5 yaş uyku masalları oku işlemi çocuğunuz ve sizin aranızdaki bağı kuvvetlendirir. 5 yaş masal oku başlığı ile daha detaya inilecektir.

5 Yaş Masalları Oku

Masallar gerçek dışı gelse de çocuklarınız üzerinde güzel etkiler bırakacaktır. Gerçek dışı gelme kısmında fabl türünden bahsedebiliriz. Yani hayvanların konuşması üzerinden yazılan masallar da vardır. Masallar ve 5 yaş kategorisi bir araya geldiğinde konu daha önemli olmaktadır. Çünkü 5 yaşındaki bir çocuk masallar sayesinde neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt etmeye başlayacaktır. Özellikle karakterin oturduğu bu zamanlarda çocuğunuza masal okuyarak bir şeyler katabilirsiniz. Bu sebeple 5 yaş masalların önemi büyüktür.

Eğitici 5 Yaş Masalları

Masalların eğitici olma özelliği de vardır. Bu sayede çocuğunuza okuyacağınız masalları özenle seçmeniz faydalı olacaktır. Özellikle çocuğunuzun yaşı 5 kategorisinde ise eğitici masalların seçilmesi daha uygundur. Masallar genellikle bizlere birçok şeyi öğretir. Çünkü eğitici özelliği vardır. Örneğin izinsiz bir şeyin alınmasının yanlış olduğu, muhakkak izin alarak başkasının eşyası alınması gerektiğini öğretir. Farklı bir örnek verecek olursak annemize ve babamıza karşı saygılı olmamız gerektiğini yine masallar sayesinde öğrenebiliriz. Her gün kalkınca dişlerimizi fırçalamamız gerektiğini ya da yüzümüzü yıkamamız gerektiğini masallar bizlere öğretir.

MASAL OKU - Çocuklar İçin En Güzel, Kısa, Uzun, Uyku Getiren, Zeka Geliştirici Masal, Öykü ve Hikaye Oku - Dinle

5 Yaş Uyku Masalları

Genelde anne ve babalar çocuklarına uyuyacağı vakit masal okurlar. Anne ve babaların çocuklarına masal okumaları, çocuklar için eğlenceli bir aktivite niteliğindedir. Eğlenceli olduğu kadar eğitici bir özelliği de vardır. Bu sayede hem anne ve babalar için hem de çocuklar için masal okunması keyiflidir. İlk başta bahsedildiği gibi masallar genellikle çocuklara uyumadan önce okunur. Ninni gelen masallar sayesinde çocuklar kolayca uykuya dalabilir. Uykuya dalmadan öncede masalda verilmek istenen mesajı anlayabilir.

Köpüş'ün Pişmanlığı Adlı Masal

Köpüş'ün pişmanlığı adlı masal 5 yaşındaki çocuklar için eğitici bir masaldır. Bu masalın kahramanları Köpüş, Şirin adında bir kedicik ve kedinin yavrularıdır. Şirin yavrularının aç kalmasını istemeyen bir kedidir. Bu nedenle de sürekli dışarda yemek arayan ve bulduğu yemeyi yavrularına getiren merhametli bir kedidir. Şirin yemek aramaya çıktığı zamanlarda yavrularına söylediği bazı şeyler vardır. Söylediği şeyler de genelde yavruların yuvadan çıkmaması konusundadır.

Şirin bir gün yemek toplamaya gittiğinde yavruları aç kalmasın diye yiyecek verir. Şirinin yuvadan ayrıldığı sırada Köpüş adında bir köpek yuvaya yaklaşır. Elbette ki yavru kediler Köpüş'ten korkarlar. Köpüş yavru kedilerin korktuğunu anlayınca onları sakinleştirir. Çünkü Köpüş'ün amacı yuvadaki yiyecekleri almaktır. Yavru kedilere anneniz geldi yalanını söyleyerek yuvadan çıkartmayı başarır ve tüm yiyecekleri alır.

Köpüş ve yavru kedilerin arasında geçen bu olay sonrasında Köpüş oradan gider. Gittikten kısa bir süre sonra Şirin yuvaya gelir ve yavrularının ağladığını görür. Durumu öğrenen Şirin, Köpüş'ün evine gider. Şirin Köpüş'e neden bana gelip yemeği paylaşmamı istemedin diye sorar. Yaptığının yanlış olduğunu, yemeği paylaşmayı talep etse yemeği vereceğini söyler. Hem bu şekilde davranırsa herkesin ona iyi davranacağını ve seveceğini de söyler. Köpüş bu konuşmasının ardından özür dilemiş ve bir daha izinsiz kimsenin yemeğini almamış.