50 dil bilen Belçikalı Profesör: En sevdiğim dil Türkçe

Belçika'daki Gent Üniversitesi'nde 2006'dan bu yana Türkçe Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Profesör Johan Vandewalle, SABAH'a konuştu. Tam 50 dil bilen Vandewalle en sevdiği dilin Türkçe olduğunu söyledi. Türkçe'ye olan ilgisinin henüz 13 yaşındayken, 1973 yılında anne ve babasıyla birlikte yaptığı bir İstanbul ziyaretinde başladığını söyleyen Vandewalle, "Türkçe'de en çok ilgimi çeken şey dilbilgisel yapısı oldu. Türkçe'nin matematiksel olarak nitelenebilen yapısında kurallar asgari sayıda, kuralların uygulanabilirliği ve birleştirilebilirliği ise sınırsız gibi. Türkçe bu açıdan 'oyunların kralı, kralların oyunu' sayılan satranca benzer. 7 yaşındaki bir çocuk satranç oynamayı öğrenebilir ama hayatı boyunca hiç sıkılmadan hep daha yüksek seviyelere yükselerek oynamaya devam edebilir" dedi. Vandewalle'nin en sevdiği deyim, "Çorbada tuzu olmak", en sevdiği atasözü ise "Damlaya damlaya göl olur".1973'teki ilk Türkiye ziyaretinde köy düğününde bir Türk ailesiyle tanıştıklarını ve çok iyi arkadaş olduklarını söyleyen Vandewalle, "Türk halkının misafirperverliği bizi çok etkiledi. 1975'te yaptığımız ikinci bir İstanbul gezisinde aynı güzel şeyleri tekrar yaşadığım için Belçika'ya döner dönmez Türkçe'yi tamamen öğrenmeye karar verdim. Uygun bir ders kitabı bularak öğrenmeye koyuldum. Biraz öğrenince de Türkçe'nin matematiksel yapısını keşfettim. Bu yapı beni o kadar büyülüyordu ki Türkçe'yi derinlemesine öğrenmek istiyordum" diye konuştu.Profesör Vandewalle, Belçika'nın Flaman bölgesinde yaşayan Türk gençlerine anadillerini yüksek düzeyde öğrenme imkânını yaratarak yüksek lisans diploması kazanmalarını kolaylaştırmak için 2006'da TC Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği'yle birlikte Gent Üniversitesi'nde Türkçe eğitimi anabilim dalını kurdu. Vandewalle, "Gent'te şehrin toplam nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan 25 bin nüfuslu bir Türk topluluğu oturuyor. Belçika'daki toplam Türk topluluğu ise 250 bin ile 300 bin arasında tahmin ediliyor. Belçika'da sosyal hizmet, ticaret, hukuk ve turizm sektöründe ve iş dünyasında başka yabancı dillerin yanı sıra yüksek düzeyde Türkçe bilen elemanlara ihtiyaç var" dedi.GENÇLİK yıllarında Türkçe'yi öğrenirken sürekli olarak Türk televizyon ve radyo yayınlarını izlediğini anlatan Vandewalle "İyi hatırlıyorum, o zamanlar özellikle Halit Kıvanç'ın sıcak sesine, Zeki Müren'in pürüzsüz telaffuzuna hayran kalırdım. Anadiliniz dâhil herhangi bir dildeki telaffuzunuzu, üslubunuzu, sözcük seçiminizi yetkinleştirmek isterseniz o dili iyi kullananların yazdıklarını okumanızı ve söylediklerini dinlemenizi tavsiye ediyorum" dedi.PROFESÖR Vandewalle @johan.vandewalle isimli kendi Instagram hesabından Yabancı Dil Öğrenmenin Püf Noktaları Projesi'ni yürütüyor. Vandewalle tamamen Türkçe olarak yayınladığı bu projede yabancı dil öğrenimi konusunda 40'tan fazla teknik paylaştı. Projenin 2 aydır devam ettiğini söyleyen Vandewalle "Bir hayli ilgi görüyor ve çok olumlu geri dönüş alıyorum, bu zaman içinde 40 tane teknik paylaştım. Dil öğrenimiyle ilgilenen herkesi beni takip etmeye davet ediyorum" dedi. Vandewalle yabancı dil öğrenmek isteyenlere de şu mesajı veriyor: "İlk olarak dili gerçekten öğrenmek istemeniz gerekir. Azimle, sebatkârlıkla ilerlemeniz önemli