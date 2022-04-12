50/D kadrosundaki araştırma görevlilerinden, YÖK’e mağduriyetleri giderin çağrısı

50/d kadrosundaki araştırma görevlileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, doktora eğitimi sonrasında işlerine devam edemeyeceklerinin, işsiz kalacaklarını bilmeleri, gelecek kaygısı yaşamalarına neden olduğunu belirterek, bu kaygının akademik üretkenliklerini olumsuz etkileyerek verimliliklerini düşürdüğü bildirildi.

50d statüsündeki araştırma görevlilerince yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kesiliyor. Bu düzenlemenin mantığı, üniversitede doktorasını tamamlayan kişilerin yurtiçinde veya yurtdışında başka üniversitelerde doktora sonrası araştırmacı olarak veya öğretim üyesi olarak veyahut üniversite dışındaki bir kurumda çalışmalarını teşvik etmek. Her araştırma görevlisinin doktorayı bitirir bitirmez doktora yaptığı kurumda kadroya atanmasını beklemek, rekabeti öldüren ve içten beslenmeyi artıran bir şey olarak görülüyor. Bu çerçevede, tüm asistanlara daimi kadro verme şeklindeki talepler, öteden beri YÖK ve üniversite yönetimleri tarafından gerçekçi bulunmuyor.



ASİSTAN DOKTOR İŞ BULANA KADAR ÇALIŞSIN

Bununla birlikte, 50d'li asistanların doktorasını bitirir bitirmez iş akitlerinin sonlandırılması da mağduriyetlere yol açıyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, mağduriyetleri aşacak ancak daimi kadronun söz konusu olmadığı dengeli bir formülasyon peşinde olduğu ifade edildi. Mağduriyetleri azaltacak en önemli adımın, bir asistanın doktora bitiminde iş bulmasına yetecek kadar bir süre daha çalışabilmesine imkân tanımak olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada, kendisi de bir akademisyen olan YÖK Başkanı Özvar'ın parlak bir akademik geçmişine vurgu yapılırken, şunlar kaydedildi:

"Marmara Üniversitesinde iktisat ve iktisat tarihi profesörlüğü yaptı. 2009-2012 arasında da Harvard Üniversitesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. Bunun yanında ciddi bir idari tecrübesi var. Türkiye'nin en köklü ve büyük üniversitelerinden olan Marmara Üniversitesinde rektör yardımcılığı ve rektörlük yaptı.

YÖK Başkanlığı görevini yaklaşık sekiz aydır yürütüyor. Yükseköğretim sistemini tıkayan alanlara müdahale etmekten çekinmiyor. Geçen ay alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) baraj uygulamasının sonlandırılması kararı bunlardan biri. Karar bazı kesimler tarafından çokça eleştirildi ancak muhtemelen önümüzdeki Ağustos ayında tercih sonuçları açıklandığında adayların lehine bir sonuç elde edilecek. Özvar'ın henüz çıkarttığı ve üniversitelere norm kadro konusunda daha fazla esneklik tanıyan kararı, akademide oldukça pozitif bir karşılık buldu. Böylece akademik yükseltme şartlarına sahip ancak norm kadroya takılan binlerce öğretim üyesi kadro imkânına kavuşmuş oldu."