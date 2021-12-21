50’nin Çarpanları Nelerdir? 50 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayı, iki doğal sayının çarpımı biçiminde yazılabilmektedir. Bunun haricinde her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bir sayının çarpanlarını bulmak için bazı kuralları yerine getirmek gerekmektedir. Bu bağlamda en önemli kural seçilen sayıların doğal sayı olmasıyla birlikte çarpımlarının o sayıyı vermesi gerekmektedir. 50 sayısının bu şekilde toplam 6 tane çarpanı bulunmaktadır.

50 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

Çarpanlar konusu, EBOB EKOK başta olmak üzere bölme ve bölünebilme kurallarına kadara pek çok konuda çok yarar sağlamaktadır. Ayrıca 50 sayısının asal çarpanlarını da bilmek işinize yarayacaktır. Bu sayının çarpanlarını bulurken bazı kuralları uygulamak gerekmektedir.

Öncelikle 2 doğal sayı seçmemiz gerekmektedir. Bu seçtiğimiz sayıların çarpımının 50 sayısını vermesi gerekmektedir. Bu işleme 1 den başlayarak deneme yanılmayla devam edilebilir. Buradan 50 sayısının en büyük çarpanının kendisi olduğu anlaşılmaktadır. Gerekli sayılar denenip çarpanlar birbirini tekrar ettiğinde işlem durdurulur. Bu sayede 50 sayısının çarpanları bulunmuş olunur.

50 sayısının çarpanları nelerdir?

50 sayısının toplam 6 tane çarpanı bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi asal çarpandır. Bu asal çarpanlar pek çok konuda 50 sayısını çözümlemede işe yarayacaktır. Bahsettiğimiz işlemler sonucunda 50 sayısının çarpanları 1, 2, 5, 10, 25, 50 sayılarıdır. Bu sayılardan 2 ve 5 ise 50 sayısının asal çarpanlarıdır. Ayrıca bu çarpanlar ikili çarpım şeklinde aşağıdaki gibi bulunmuştur: