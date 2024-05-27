51/2-A Trafik Cezası Nedir? 51/2-A Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Türkiye'de trafik kuralları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu kanun ve yönetmelikler, sürücülerden yayalara kadar tüm yol kullanıcılarının uyması gereken kuralları içerir. Kanunlar ve kurallar, sürücülerin hız sınırlarından, trafik işaretlerine kadar birçok detayı kapsar. 51/2-A trafik cezası nedir, neden yazılır, ne kadar ve kaç TL gibi sorular ise bu konunun muhatabı olan sorulardandır.

51/2-A Trafik Cezası Nedir?

51/2-A trafik cezası, hız sınırlarını aşan sürücülere kesilen bir trafik cezasıdır. Bu maddeye göre, hız sınırını %10 ila %30 arasında aşan sürücüler bu cezaya tabi tutulur. Türkiye'de hız sınırları, yerleşim yerleri ve yerleşim yeri dışı yollar için belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmiştir ve bu sınırlar Trafik Kanunu'nda belirtilmiştir.

51/2-A Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

51/2-A trafik cezası neden yazıldığını inceleyecek olursak eğer:

Hız sınırı işaretlerine ve levhalara uymamak ceza yemenize sebep olacaktır.

Hız sınırı, yol ve hava koşullarına göre değişebileceğinden buna dikkat edilmelidir.

Hız sınırını aşmak, trafik kazalarına neden olabilecek tehlikeli bir davranış olduğu için kurallar katıdır.

51/2-A trafik cezası, 2024 yılı için 1.506 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza, erken ödeme indirimiyle 1.123,25 TL'ye kadar düşürülebilir. Erken ödeme indirimi, cezanın tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde uygulanır.