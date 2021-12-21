54’ün Çarpanları Nelerdir? 54 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Çarpanlar konusu matematikte daha çok bölenler konusu olarak geçmektedir. Çünkü bir doğal sayının çarpanları o sayıyı tam bölmektedir. Bu durum sayesinde bölünebilme kuralları gibi özel kurallar oluşturulmuştur. Ayrıca her doğal sayının en az iki tane çarpanı bulunmaktadır. Bunlardan birisi 1 sayısıyken diğeri sayının kendisidir. 54 sayısının çarpanlarına baktığımızda, karşımıza 8 çarpan çıkmaktadır.

54 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

Çarpanlar konusu hakkında bilinmesi gereken bazı konular vardır. Bunlardan birisi çarpanlar doğal sayılar arasından seçilmektedir. Bunun haricinde sayı değeri arttıkça çarpan sayısı artacak diye bir kural bulunmamaktadır. Ayrıca sayı değer çok büyük olan sayılarda çarpanlara ayırmak oldukça zordur.

Bunun haricinde 54 sayısının çarpan listesine bakıldığında, sayılar ikili çarpım biçiminde gruplandırılır ve bu çarpımların sonucunun 54 sayısını vermesi gerekmektedir. 54 sayısının çarpan listesini çıkarmak için ise 1 den başlayarak deneme yanılma yöntemiyle tüm çarpanları bulmak gerekmektedir.

54 sayısının çarpanları nelerdir?

54 sayısının çarpanlarının nasıl bulunacağından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise 54 sayısının çarpanlarının neler olduğundan bahsedeceğiz. 54 sayısının çarpan listesi 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 sayılarından oluşmaktadır. Bu çarpanlar arasından 2 ve 3 sayıları ise 54 sayısının asal çarpanları olarak geçmektedir. Bu listedeki sayılar aşağıdaki gibi ikişerli çarpım biçiminde gruplandırıldığında 54 sayısı elde edilmektedir: