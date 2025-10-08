55 binden fazla aday üniversiteli oldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ek yerleştirmeden 55 bin 21 aday yararlandı. Açıköğretim programlarına da 15 bin 485 aday yerleşti. Ek yerleştirmelerin ardından devlet üniversitelerinde 6 bin137, vakıf üniversitelerinde ise 55 bin 116 kontenjan boş kaldı.

KAYITLAR 10 EKİM'DE BAŞLIYOR

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https:// sonuc.osym.gov. tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.