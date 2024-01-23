55 İnç Kaç Cm Yapar? 55 İnç Tv (Televizyon) Ölçüleri En Boy Kaç Santim Ve Ekran Eder?

Günümüzde evde zaman geçirsek de geçirmesek de televizyon her evde bulunan bir eşya oldu. Hem televizyon modellerinin gelişmesi hem de tüketicinin beklentisinin farklılaşması ile karşımıza başka şekiller ve boyutlar olmaya başladı. Bu yazımızda size sık karşılaştığımız televizyon boyutlarından biri olan 55 inç tv ölçülerinden bahsedeceğiz.

55 İNÇ KAÇ CM?

İnç ölçüsünü ülkemizde kullanılan ölçü standartlarına çevirmek için bilmemiz gereken şey 1 inç ölçüsünün 2,54 santime denk geldiğidir. Bu kurala bağlı kalarak 55 inch kaç santim diye baktığımız zaman da 55 inç = 139, 7 santime denk gelmektedir.

55 İNÇ EKRAN KAÇ CM?

Televizyon boyutlarında kafa karıştıran bir diğer husus ise sadece inç ölçüsünün hesabı yapıldığı zaman bunun en boy gibi ölçülere denk gelip gelmediğini bilmemektedir. 55 inç bir televizyon 140 ekran tv olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, 55 inç televizyonun santim cinsinden ölçüleri; EN= 68 SANTİM / BOY= 122 SANTİM