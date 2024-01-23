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Haberler Eğitim Haberleri 55 İnç Kaç Cm Yapar? 55 İnç Tv (Televizyon) Ölçüleri En Boy Kaç Santim Ve Ekran Eder?
Giriş Tarihi: 23.1.2024 10:17 Son Güncelleme: 23.1.2024 10:17

55 İnç Kaç Cm Yapar? 55 İnç Tv (Televizyon) Ölçüleri En Boy Kaç Santim Ve Ekran Eder?

Hayatımıza girdiği ilk günden itibaren evimizin vazgeçilmezlerinden biri olan televizyon teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlı bir değişim yaşadı. Tüplü televizyonların yerini hem akıllı hem de daha ince ve daha net televizyonlar alıyorken aynı zamanda boyutları ile de kafa karışıklığı yarattılar. Televizyon almadan önce yapılan araştırmalarda karşımıza çıkan ölçülerden biri de 55 inç televizyondur. Peki, 55 inç tv kaç ekran? 55 inch kaç santim? 55 inç kaç cm? Bu soruların cevabı için yazımızı okuyamaya devam edin…

55 İnç Kaç Cm Yapar? 55 İnç Tv Televizyon Ölçüleri En Boy Kaç Santim Ve Ekran Eder?

Günümüzde evde zaman geçirsek de geçirmesek de televizyon her evde bulunan bir eşya oldu. Hem televizyon modellerinin gelişmesi hem de tüketicinin beklentisinin farklılaşması ile karşımıza başka şekiller ve boyutlar olmaya başladı. Bu yazımızda size sık karşılaştığımız televizyon boyutlarından biri olan 55 inç tv ölçülerinden bahsedeceğiz.

55 İNÇ KAÇ CM?

İnç ölçüsünü ülkemizde kullanılan ölçü standartlarına çevirmek için bilmemiz gereken şey 1 inç ölçüsünün 2,54 santime denk geldiğidir. Bu kurala bağlı kalarak 55 inch kaç santim diye baktığımız zaman da 55 inç = 139, 7 santime denk gelmektedir.

55 İNÇ EKRAN KAÇ CM?

Televizyon boyutlarında kafa karıştıran bir diğer husus ise sadece inç ölçüsünün hesabı yapıldığı zaman bunun en boy gibi ölçülere denk gelip gelmediğini bilmemektedir. 55 inç bir televizyon 140 ekran tv olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, 55 inç televizyonun santim cinsinden ölçüleri; EN= 68 SANTİM / BOY= 122 SANTİM

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55 İnç Kaç Cm Yapar? 55 İnç Tv (Televizyon) Ölçüleri En Boy Kaç Santim Ve Ekran Eder?
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