55 ülkeden eğitim zirvesi

Eğitimde küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen "İstanbul EdUnion Forum 2026", dünyanın dört bir yanından eğitim sendikalarını İstanbul'da bir araya getirdi. Eğitim-Bir-Sen tarafından "Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler" temasıyla düzenlenen foruma 55 ülkeden 67 eğitim sendikası ile uluslararası ve bölgesel eğitim kuruluşunun temsilcileri katıldı. 132 sendika liderinin yer aldığı organizasyonda eğitim, emek, göç, yapay zekâ ve küresel eşitsizlikler masaya yatırıldı. Forumun açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dünyanın artık tekil krizlerle değil, "belirsizlik çağı" ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Ekonomik kırılganlıklar, iklim krizi, kitlesel göç hareketleri, yapay zekâ dönüşümü ve jeopolitik gerilimlerin aynı anda yaşandığını belirten Yalçın, eğitim ve emek politikalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖĞRETMEN HÂLÂ MERKEZDE

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli de konuşmasında, yapay zekânın eğitimde önemli olduğunu ancak öğretmenin yerini alamayacağını vurgulayarak Millî Eğitim Akademisi ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu'yla öğretmenlerin mesleki gelişim ve güvencelerinin güçlendirildiğini dile getirdi.