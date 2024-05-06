Yıllar sonra o sıraları bir kez daha paylaştılar

Diyarbakır'da Ziya Gökalp Lisesi mezunları, dördü dışında hepsi farklı illerde yaşayan aralarında mühendis, eczacı ve iş insanı çıkan 6-B sınıfı öğrencileri, bir kez daha yoklama verdi. Vefat edenler anıldı, sınıftaki eski yaramazlıklar tekrar hatırlandı. Birkaç arkadaşın girişimi, mevcudu 60 olan Fen 6-B'nin öğrencilerini Diyarbakır'da ulu çınar ağaçlarının gölgesinde buluşturdu. Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olan 6-B sınıf öğrencilerinden Zeynel Ceylan, o günleri duygulu bir şekilde anlattı.

Arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın, çocukluklarının geçtiği sınıf ve okulun bahçesinde yeniden bulunmanın ayrı bir mutluluk olduğunu söyleyen Ceylan, "55 yıl dile kolay. Yan yana geldik. Kardeş gibi, arkadaş gibi. Birbirimizi gördüğümüz zaman çocukluk günlerimizi yaşıyoruz. Örnek bir sınıf olarak anılıyoruz. Bu da bize gurur veriyor. Yapabildiğimiz, ömrümüz yettiği kadar bu beraberliğimiz devam ettirmek istiyoruz. "dedi. Ziya Gökalp Lisesi'nden mezun olup burada öğretmenlik yapma şansına sahip olan isimlerden biri Şehnaz Temiz Paçal, o günleri anlatırken bir hayli duygulandı. Ziya Gökalp Mezunları, 3 gün Diyarbakır'da kaldı. Tarihi ve turistik yerleri de gezen ZGL Mezunları, daha sonra yaşadıkları kentlere döndü.

30 YIL SONRA YENİDEN BULUŞTULAR

Bu arada, Diyarbakır'da, ortaokul döneminden liseye kadar aynı okul ve aynı sınıfta okuyan arkadaşlar, 30 yıl sonra bir araya geldi. Ortaokul döneminden liseye kadar aynı okul ve aynı sınıfta okuyan arkadaşlar, 30 yıl sonra bir araya geldi. Diyarbakır'ın tarihi Merkez Ortaokulu'nda bir dönem bir arada eğitim gören ve yıllarca süren dostluklarıyla anılan bir grup öğrenci, 30 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdi. Ortaokuldan liseye kadar aynı sıraları paylaşan, Fransızca ve Almanca bölümlerinde eğitim alan arkadaşlar, mezuniyetin ardından farklı hayat yollarına savrulmuş olsalar da, geçmişlerindeki bağları kopmadı.

Uzun yıllar sonra tekrar bir araya gelen bu dostlar, geçmişte yaşadıkları anıları ve birbirlerine olan sıcak duygularını tazeledi. Buluşmada, o dönemki öğretmenlerinin de hatıraları yad edildi ve eski günlerin neşesi yaşandı. Bu unutulmaz buluşma, kadim dostlukların zaman ve mesafe tanımadığını bir kez daha gösterdi.