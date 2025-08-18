56 ülkede eğitim veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam'daki "Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutman Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı. Türkiye'nin son 20 yılda eğitim ve öğretim alanında devrim niteliğinde işler yaptığının altını çizen Tekin, dünyanın dört bir tarafında bulunduklarını belirtti.

KURUMLARIMIZ YÜZ AKI

Tekin, "Türkiye Maarif Vakfı adıyla Türkiye'nin yurtdışında yüz akı eğitim kurumları var. Bayrağımızın dalgalandığı, bizim ülkemizin lobisinin yapılabildiği, ülkemizin geldiği noktayı yansıtabilecek eğitim kurumları inşa edelim diye bir yasal düzenleme yaptık. Almanya'dan Senegal'e, Romanya'dan Kongo'ya, Fransa'ya, Etiyopya'ya kadar dünyanın 56 farklı ülkesinde bizim bayrağımızı dalgalandıran, bizim adımıza oradaki çocuklara eğitim hizmeti sunan okullarımız var" dedi.