56’nın Çarpanları Nelerdir? 56 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

56 sayısının çarpanlarını bilmek, EBOB EKOK gibi pek çok konuda oldukça kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda her doğal sayı gibi 56 sayısının çarpanları 56 sayısının pozitif tam sayı bölenleridir. Ayrıca her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan birisi 1 sayısı iken diğer çarpan sayının kendisidir. 56 sayısının toplam 8 tane çarpanı bulunmaktadır.

56 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

56'nın çarpanlarını bulurken bazı kuralları bilmek gerekmektedir. İlk önce çarpanlar, ikili çarpım işlemi sonucunda bulunmaktadır. Seçilen bu iki sayının da doğal sayılar kümesinden seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca seçilen bu iki sayının çarpımının sonucu 56 olmalıdır. Bunlara ek olarak çarpılacak sayıları seçerken 1'den 56'nın kareköküne kadar olan tam sayıların 56'yı tam bölüp bölmediği kontrol edilir. Bulunan sayılar çarpan listesine eklenir ve ayrıca bu sayılar 56'ya bölünür. 56'ya böldükten sonra elde edilen sayı da çarpan listesine eklenir.

56 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Çarpanlar ve bölenler konusu matematiğin en temel konularından biridir. Bunları bilmeden bir sayıyı çözümlemek oldukça zordur. 56 sayısının çarpanlarının nasıl bulunacağından bahsetmiştik. Belirtilen işlemler sonucunda 56 sayısının toplam 8 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 sayılarıdır. Çarpanların ikili çarpım işlemi sonucunda bulunduğunu biliyoruz. Belirttiğimiz çarpım işlemleri şunlardır: